ملفات لم يتمّ حلّها في مفاوضات إسلام آباد... صحيفة أميركيّة تتحدّث عنها

كشف مسؤولون إيرانيون أن قضايا إعادة فتح مضيق هرمز ومصير اليورانيوم ومطالبة بالإفراج عن أصولها المجمدة لم يتمّ حلها خلال المفاوضات مع في إسلام آباد.



ونقلت صحيفة " تايمز" الأميركية عن مسؤولين إيرانيين مطلعين على المحادثات أنه "بحلول فجر الأحد، بقيت ثلاث نقاط خلاف رئيسية قائمة: إعادة فتح مضيق هرمز، ومصير حوالي 900 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب، ومطالبة بالإفراج عن نحو 27 مليار دولار من عائدات المجمدة المحتجزة في الخارج".



وأضاف المسؤولون أن "إيران رفضت التخلي عن نفوذها على مضيق هرمز، مصرّةً على أنها لن تفعل ذلك إلا بعد التوصل إلى اتفاق سلام نهائي".



وأوضحوا أن "من بين نقاط الخلاف الأخرى مطالبة إيران بتسليم أو بيع كامل مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب. وقدّمت إيران اقتراحًا مضادًا، لكن الطرفين لم يتمكنا من التوصل إلى حل وسط".



وأشار المسؤولون إلى أن رئيس وفد المفاوضات الإيراني رئيس محمد باقر قاليباف التقى الأميركي جي دي ، الذي يقود الوفد الأميركي، وجهًا لوجه وتصافحا، وكانت المحادثات "ودية وهادئة". (روسيا اليوم)

Advertisement