تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
قاليباف: واشنطن لم تكسب ثقة طهران في المفاوضات

12-04-2026 | 05:45
قاليباف: واشنطن لم تكسب ثقة طهران في المفاوضات
قاليباف: واشنطن لم تكسب ثقة طهران في المفاوضات photos 0
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي قاد وفد بلاده في المحادثات مع الولايات المتحدة، أن واشنطن لم تكسب ثقة طهران في المفاوضات التي لم تثمر اتفاقا يضع حدا نهائيا للحرب.

وأوضح قاليباف في بيان بعد ساعات على انتهاء المحادثات في باكستان "زملائي في الوفد الإيراني.. طرحوا مبادرات بناءة لكن في نهاية المطاف لم يكن الطرف الآخر قادرا على كسب ثقة الوفد الإيراني في هذه الجولة من التفاوض".

وتابع قاليباف الذي عبر عن امتنانه لجهود باكستان في تسهيل المفاوضات: "أميركا فهمت منطقنا ومبادئنا وحان الوقت لتقرر ما إذا كان بوسعها كسب ثقتنا أم لا".
 
وأجرى مسؤولون أميركيون يتقدمهم نائب الرئيس جي دي فانس، وإيرانيون يقودهم باقر قاليباف، محادثات سلام في باكستان انتهت من دون تحقيق نتيجة، وذلك بالتزامن مع هدنة لأسبوعين. (سكاي نيوز عربية) 
