قاليباف: واشنطن لم تكسب ثقة طهران في المفاوضات

قال قاليباف، الذي قاد وفد بلاده في المحادثات مع ، أن لم تكسب ثقة في المفاوضات التي لم تثمر اتفاقا يضع حدا نهائيا للحرب.



وأوضح قاليباف في بيان بعد ساعات على انتهاء المحادثات في باكستان "زملائي في الوفد .. طرحوا مبادرات بناءة لكن في نهاية المطاف لم يكن الطرف الآخر قادرا على كسب ثقة الوفد الإيراني في هذه الجولة من التفاوض".



وتابع قاليباف الذي عبر عن امتنانه لجهود باكستان في تسهيل المفاوضات: "أميركا فهمت منطقنا ومبادئنا وحان الوقت لتقرر ما إذا كان بوسعها كسب ثقتنا أم لا".

وأجرى مسؤولون أميركيون يتقدمهم جي دي ، وإيرانيون يقودهم باقر قاليباف، محادثات سلام في باكستان انتهت من دون تحقيق نتيجة، وذلك بالتزامن مع هدنة لأسبوعين. (سكاي نيوز عربية)