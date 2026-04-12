حادثة إنتحار تهزّ دولة عربيّة... قفزت من الطابق الـ13 بسبب خلافات مع طليقها

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي على " " في مصر، مقطع فيديو، لسيّدة تدعى بسنت، تظهر فيه في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية وهي تقف على شرفة شقتها، وتستعد لإنهاء حياتها.

وتبيّن من التعليقات على مقطع البث المباشر، بسنت تقيم في الطابق الثالث عشر في مبنى في منطقة سموحة، وسط مدينة الإسكندرية.

وأشارت المعطيات إلى وجود خلافات بينها وبين طليقها، وكان آخر ما قالته: "حسبي الله في الغيبة والنميمة ورمي الناس بالباطل.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من افترضت أنه يكون سندي وملقيتهوش".

وبعد ذلك اعتلت سور الشرفة وقفزت. (العربية)