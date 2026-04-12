مقتل 30 شخصاً... إليكم ما حصل داخل قلعة في هايتي

قُتل 30 شخصا على الأقل في تدافع شمال هايتي، خلال احتفالات في موقع سياحي يضم قلعة عسكرية قديمة.



وأكد والتواصل مينار، مقتل 30 شخصا في قلعة لافيريير.



وأضاف: "يتلقى الجرحى حاليا الرعاية الطبية اللازمة، ويبحث فريق إنقاذ عن أي مفقودين"، مشيرا إلى فتح تحقيق وإغلاق الموقع حتى إشعار آخر. (ارم نيوز)



