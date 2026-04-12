بارولين: زيارة البابا إلى الجزائر تحمل الرجاء والسلام

12-04-2026 | 10:35
شدد امين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، في لقاء مع الاعلاميين المعتمدين لدى الكرسي الرسولي ومع موقع "فاتيكان نيوز" شاركت فيه "الوكالة الوطنية للاعلام"، على اهمية زيارة الحبر الاعظم للجزائر و3 دول افريقية اخرى"، مضيفا "الاب الاقدس يريد ان يكون بالقرب ممن يعيشون في الضواحي الوجودية، يحمل الرجاء، السلام والمصالحة، التنمية المتكاملة والحوار بين الأديان". 



وقال: "البابا لاوون الرابع عشر سيزور 4 بلدان أفريقية، وستبدأ غدا  الاثنين 13 نيسان في الجزائر".



وحول العامل المشترك في هذه الزيارة، قال بارولين: "ان الخط الرابط لهذه الزيارة الرسولية يكمن في اختيار الأب الأقدس حمل حضور الكنيسة حيثما هناك معاناة بشرية كبيرة"، مشيرا إلى "اختلاف البلدان الأربعة في ما يتعلق بتاريخها وأطرها الاجتماعية وتحدياتها السياسية، ولكن يجمعها واقع تطبعه الأنوار والظلال". 



وتحدث عن جماعات كاثوليكية حيوية ومتجذرة وعن فقر وهشاشة ولا مساواة وتوترات لم تُحل، وأضاف: "إن البابا لاوون الرابع عشر سيتوجه إلى أفريقيا ليكون قريبا ممن يعيشون في الضواحي الوجودية".



وحول سؤال أجاب بارولين: "إن زيارة البابا عنّابة، ولكونه من أبناء القديس أغسطينوس وأول بابا أغسطيني، ليست مجرد فعل تذكاري بل هي استمرارية روحية وللهوية"، مضيفا "أن القديس أغسطينوس يمثل عنصر حوار، فهو  نقطة لقاء طبيعي بين التقاليد المسيحية والعالم الإسلامي، وتندرج في هذا المنظور زيارة البابا إلى جامع الجزائر الكبير كاستمرارية للحوار بين الأديان الذي انطلق في تركيا ولبنان، حوار يريد الأب الأقدس مواصلته بصبر وعزم".



وأمل أن "تترك الزيارة علامة عميقة على ثلاثة أبعاد مترابطة، السلام والحوار ونمو الكنيسة المحلية. السلام في بلدان لا تزال تحمل ندبات نزاعات وانقسامات، ويمكن لحضور البابا أن يؤدي إلى براعم مشاعر مصالحة. والحوار حيث يمكن للّقاء مع السلطات المدنية وممثلي التقاليد الدينية الأخرى أن يفتح فسحات جديدة للفهم المتبادل. ثم نمو الكنيسة المحلية والتي هي غالبا صغيرة ومعزولة في بعض الحالات لكنها سخية دائما".



وختم بارولين: "أن افريقيا هي قارة شابة وغنية بالإيمان والحيوية، وأن زيارة قداسة البابا هي فعل ثقة في مستقبلها، مستقبل تنوي الكنيسة مواصلة مرافقته بتفانٍ ورجاء".



اشارة الى ان زيارة البابا لاوون الرابع عشر تأتي في وقت تتطور العلاقات الجزائرية والايطالية بشكل ملحوظ، وقد شملت مجالات التعاون قطاعات عديدة، اضافة الى  تزويد الجزائر بالغاز الطبيعي. وتتمتع الجزائر بعلاقات تاريخية مع ايطاليا حكومة وشعبا ويستذكر الايطاليون التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري من اجل استقلاله وكانت هناك علاقة وثيقة بين الثورة الحزائرية وحركة الانصار الايطالية. 
