بين الحلبة وإسلام آباد.. ترامب يتابع UFC فيما مفاوضات إيران تتعثر

بينما كانت محادثات السلام بشأن الحرب مع تتعثر على بُعد نحو 8 آلاف ميل في إسلام آباد، حضر الرئيس الأميركي ، السبت، نزالاً ضمن بطولة الفنون القتالية المختلطة "UFC" في مدينة ميامي.



وصباح الأحد بتوقيت إسلام آباد، أعلن الأميركي جي دي فانس فشل الوفد الأميركي في التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب التي خلّفت آلاف القتلى، وكبدت مليارات الدولارات، وأربكت الأسواق العالمية.



وقبل ذلك بنحو نصف ساعة، دخل إلى صالة "Kaseya Center" على أنغام أغنية للمغني كيد روك وسط تصفيق حاد.



ورافقه ماركو روبيو، والسفير الأميركي لدى الهند سيرجيو غور، ودان بونجينو النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. كما حضر عدد من أفراد عائلته، باستثناء جاريد كوشنر الذي كان برفقة فانس في باكستان.



وشوهد ترامب وهو يصافح مقدم البودكاست جو روغان، فيما ضمت قائمة الحضور أيضاً مغني الراب فانيلا آيس، والشقيقين أندرو تايت وتريستان تايت.



ولم يظهر أن الرئيس الأميركي تفقد هاتفه خلال النزال، لكن روبيو كان يعرض عليه شاشته بين حين وآخر، كما شوهد مسؤولون وهم يطلعونه على آخر المستجدات.



وبينما تبادل الحديث أحياناً مع أقاربه، بدا ترامب هادئاً ومركزاً خلال مشاهدته فوز باولو كوستا على أزامت مورزاكانوف، وانتصار كارلوس أولبيرغ على ييري بروخازكا.



وبعد إيفاد نائبه لإدارة المفاوضات مع إيران، قال ترامب في طريقه إلى فلوريدا إنه لا يهتم بما إذا تم التوصل إلى اتفاق أم لا، مضيفاً للصحفيين: "نحن ننتصر على أي حال... لقد هزمناهم عسكرياً".



وأوضح أن فانس ذهب إلى باكستان "بحسن نية"، لكن المفاوضات تعثرت بسبب خلافات حول إعادة فتح مضيق هرمز، ومصير نحو 900 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب لدى إيران، والإفراج عن 27 مليار دولار من عائداتها المجمدة في الخارج.



وقال متحدث باسم إن الوفود "توصلت إلى تفاهم بشأن عدد من "، لكنه أشار إلى استمرار "خلافات حول مسألتين إلى ثلاث مسائل مهمة".



وتزامن النزال مع تطورات المفاوضات بشكل لافت، إذ في اللحظة التي أعلن فيها فانس "الخبر السيئ... وهو أننا لم نتوصل إلى اتفاق"، كان ترامب وروبيو يتابعان عرضاً لأبرز لقطات أحد المقاتلين.



ويعد ترامب من المتابعين القدامى لهذه الرياضة، إذ يعتزم استضافة فعالية لـ"UFC" في في 14 حزيران، ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال .



وقد روّج للحدث عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" السبت، مؤكداً أنه سيكون "أكثر حدث تاريخي على الإطلاق". (العين)

