عربي-دولي

بوتين لبزشكيان: مستعدون للتوسط في تسوية حرب الشرق الأوسط

Lebanon 24
12-04-2026 | 13:40
بوتين لبزشكيان: مستعدون للتوسط في تسوية حرب الشرق الأوسط
ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان لمناقشة المحادثات الإيرانية الأميركية التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله، إن روسيا مستعدة لمواصلة العمل على تسهيل التوصل إلى تسوية وسلام طويل الأمد في الشرق الأوسط.
كما قيّم الرئيس الإيراني، خلال محادثته مع نظيره الروسي، المفاوضات الإيرانية-الأميركية حول الوضع في الشرق الأوسط التي عُقدت في إسلام آباد في 11 نيسان.

وجاء في بيان المكتب الإعلامي للكرملين: "قيّم الرئيس الإيراني المفاوضات الإيرانية-الأميركية التي عُقدت في إسلام آباد في 11 نيسان".

وقال الكرملين: "شدد فلاديمير بوتين على استعداده لمواصلة تسهيل البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع، والتوسط في الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".
