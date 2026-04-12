بوتين لبزشكيان: مستعدون للتوسط في تسوية حرب الشرق الأوسط

ذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الأحد، أن الرئيس أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره مسعود بزشكيان لمناقشة المحادثات الأميركية التي جرت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.



ونقلت الوكالة عن قوله، إن مستعدة لمواصلة العمل على تسهيل التوصل إلى تسوية وسلام طويل الأمد في .

كما قيّم الرئيس الإيراني، خلال محادثته مع نظيره الروسي، المفاوضات الإيرانية-الأميركية حول الوضع في الشرق الأوسط التي عُقدت في إسلام آباد في 11 نيسان.



وقال الكرملين: "شدد بوتين على استعداده لمواصلة تسهيل البحث عن تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع، والتوسط في الجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط".