عربي-دولي
رئيس وزراء باكستان: المحادثات الاميركية - الايرانية في حالة جمود
أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن محادثات السلام بين
الولايات المتحدة
وإيران، التي استضافتها العاصمة إسلام آباد، لم تنته رغم عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها تمر حالياً بحالة جمود.
وقال شريف، في حديث لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة سي بي إس الأميركية: "المحادثات لم تمت. هناك حالة جمود"، في إشارة إلى استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة.
وفي سياق متصل، أعلن
وزير الخارجية
الباكستاني إسحاق دار أن بلاده ستواصل وساطتها بين طهران وواشنطن، بعد اختتام جولة ماراثونية من المفاوضات دون نتائج حاسمة.
وأضاف، في بيان رسمي: "لطالما اضطلعت باكستان، وستواصل القيام بدورها في تيسير التواصل والحوار بين الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
والولايات المتحدة الأميركية في الأيام المقبلة".
وأوضح دار أن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، أسهم في التوسط في عدة جولات من "المفاوضات المكثفة والبناءة"، التي اختتمت صباح الأحد بالتوقيت المحلي.
وكان
نائب الرئيس
الأميركي جيه.دي. فانس، الذي قاد الوفد الأميركي، قد أعلن انتهاء المحادثات دون التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الخلافات لا تزال قائمة، خصوصاً بشأن البرنامج النووي
الإيراني
.
وتأتي هذه التطورات عقب هدنة لمدة أسبوعين أعلن عنها الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، بعد أسابيع من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في وقت تؤكد فيه باكستان استمرار جهودها لدفع الأطراف نحو تسوية دبلوماسية شاملة.
وكالة تسنيم: الوفدان الأميركي والإيراني سيعقدان لقاءات منفصلة مع رئيس وزراء باكستان قبل المحادثات
نائب وزير الخارجية الإيراني: رئيس البرلمان سيقود وفد إيران للمحادثات وتبادل الرسائل مستمر عبر باكستان
نائب وزير الخارجية الإيراني: رئيس البرلمان سيقود وفد إيران للمحادثات وتبادل الرسائل مستمر عبر باكستان
التلفزيون الإيراني: وفد إيران يجتمع برئيس وزراء باكستان وستحدد تفاصيل الاجتماع الإيراني الأميركي بعد اللقاء
ترامب: وافقت على تعليق قصف إيران بناء على المحادثات مع رئيس وزراء باكستان
إيران لترامب: إن حاربتم حاربنا!
إيران لترامب: إن حاربتم حاربنا!
إيران ترفع الجهوزية جنوباً.. وتصف تهديد حصار هرمز بـ"السخيف"
إيران ترفع الجهوزية جنوباً.. وتصف تهديد حصار هرمز بـ"السخيف"
سيتولى منصبه في 2 حزيران.. تعيين الجنرال رومان غوفمان رسمياً رئيساً للموساد الإسرائيلي
سيتولى منصبه في 2 حزيران.. تعيين الجنرال رومان غوفمان رسمياً رئيساً للموساد الإسرائيلي
متى ستنخفض أسعار البنزين؟
متى ستنخفض أسعار البنزين؟
الحرس الثوري: هرمز مفتوح أمام السفن المدنية
الحرس الثوري: هرمز مفتوح أمام السفن المدنية
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
