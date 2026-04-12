تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

رئيس وزراء باكستان: المحادثات الاميركية - الايرانية في حالة جمود

Lebanon 24
12-04-2026 | 14:38
A-
A+
رئيس وزراء باكستان: المحادثات الاميركية - الايرانية في حالة جمود
رئيس وزراء باكستان: المحادثات الاميركية - الايرانية في حالة جمود photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، التي استضافتها العاصمة إسلام آباد، لم تنته رغم عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها تمر حالياً بحالة جمود.


وقال شريف، في حديث لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة سي بي إس الأميركية: "المحادثات لم تمت. هناك حالة جمود"، في إشارة إلى استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده ستواصل وساطتها بين طهران وواشنطن، بعد اختتام جولة ماراثونية من المفاوضات دون نتائج حاسمة.
وأضاف، في بيان رسمي: "لطالما اضطلعت باكستان، وستواصل القيام بدورها في تيسير التواصل والحوار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية في الأيام المقبلة".
 وأوضح دار أن قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، أسهم في التوسط في عدة جولات من "المفاوضات المكثفة والبناءة"، التي اختتمت صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وكان نائب الرئيس الأميركي جيه.دي. فانس، الذي قاد الوفد الأميركي، قد أعلن انتهاء المحادثات دون التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الخلافات لا تزال قائمة، خصوصاً بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي هذه التطورات عقب هدنة لمدة أسبوعين أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أسابيع من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في وقت تؤكد فيه باكستان استمرار جهودها لدفع الأطراف نحو تسوية دبلوماسية شاملة.
 
مواضيع ذات صلة
وكالة تسنيم: الوفدان الأميركي والإيراني سيعقدان لقاءات منفصلة مع رئيس وزراء باكستان قبل المحادثات
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: رئيس البرلمان سيقود وفد إيران للمحادثات وتبادل الرسائل مستمر عبر باكستان
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإيراني: وفد إيران يجتمع برئيس وزراء باكستان وستحدد تفاصيل الاجتماع الإيراني الأميركي بعد اللقاء
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وافقت على تعليق قصف إيران بناء على المحادثات مع رئيس وزراء باكستان
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:05:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

نائب الرئيس

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

الاميركي

تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-04-12
Lebanon24
16:50 | 2026-04-12
Lebanon24
16:42 | 2026-04-12
Lebanon24
16:39 | 2026-04-12
Lebanon24
16:31 | 2026-04-12
Lebanon24
16:28 | 2026-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24