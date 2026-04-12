إيران ترفع الجهوزية جنوباً.. وتصف تهديد حصار هرمز بـالسخيف

أكدت وسائل إعلام رسمية إيرانية انتشار قوات خاصة تابعة للبحرية على الساحل الجنوبي، في إشارة إلى استعدادها لاحتمال غزو أميركي.



واعتبر قائد البحرية الإيرانية شهرام إيراني، الأحد، أن تهديد الرئيس الأميركي بفرض حصار بحري على مضيق هرمز "سخيف"، وذلك بعد فشل محادثات مطوّلة بين وواشنطن في باكستان في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في .



وقال إيراني، بحسب التلفزيون الرسمي، إن "رجال القوة البحرية في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية يراقبون ويشرفون على كل تحركات الجيش الأميركي المعتدي في المنطقة".



وأضاف أن "تهديدات الرئيس الأميركي بفرض حصار بحري على ... سخيفة جداً ومضحكة".



وفي وقت سابق الأحد، حذر الحرس الثوري من "الدوامة القاتلة" لمضيق هرمز، بعد إعلان أن ستفرض حصاراً على المضيق الذي أغلقته طهران عملياً منذ بدء الحرب الأميركية عليها، وفق ما نقلته "فرانس برس".



وكان ترامب قد أعلن، بعد ساعات من فشل مفاوضات إسلام آباد، أن البحرية الأميركية تستعد لفرض حصار بحري على مضيق هرمز، والعمل على تمشيطه من الألغام.(ارم)

