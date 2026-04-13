تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
عربي-دولي
عن مضيق هرمز.. هذا آخر ما قاله ماكرون
Lebanon 24
13-04-2026
|
06:41
أعلن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون، الاثنين، أن
باريس
ولندن ستنظمان قريباً محادثات تهدف إلى إقامة "بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي" للمساعدة في إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال ماكرون: "في الأيام المقبلة، سننظم، مع
المملكة
المتحدة، مؤتمراً تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق".
كذلك، شدد
الرئيس الفرنسي
على أن البعثة ستكون "دفاعية بحتة" وجاهزة للانتشار "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
وأغلقت
إيران
عمليا المضيق الحيوي لإمدادات
النفط
والغاز الطبيعي المسال العالمية، منذ بدء الهجوم الأميركي
الإسرائيلي
عليها في 28 شباط/فبراير.
في المقابل، أعلنت
الولايات المتحدة
أنها ستبدأ في وقت لاحق الاثنين، فرض حصار على الموانئ
الإيرانية
بعد فشل مباحثات بين البلدين في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضمن مسعى للتوصل الى تسوية تنهي الحرب.
