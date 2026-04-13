عن مضيق هرمز.. هذا آخر ما قاله ماكرون

أعلن ماكرون، الاثنين، أن ولندن ستنظمان قريباً محادثات تهدف إلى إقامة "بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي" للمساعدة في إعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.



وفي منشور له عبر منصة "آكس"، قال ماكرون: "في الأيام المقبلة، سننظم، مع المتحدة، مؤتمراً تشارك فيه الدول المستعدة للمساهمة معنا في بعثة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى إعادة حرية الملاحة في المضيق".





كذلك، شدد على أن البعثة ستكون "دفاعية بحتة" وجاهزة للانتشار "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".



وأغلقت عمليا المضيق الحيوي لإمدادات والغاز الطبيعي المسال العالمية، منذ بدء الهجوم الأميركي عليها في 28 شباط/فبراير.



في المقابل، أعلنت أنها ستبدأ في وقت لاحق الاثنين، فرض حصار على الموانئ بعد فشل مباحثات بين البلدين في إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضمن مسعى للتوصل الى تسوية تنهي الحرب.