عربي-دولي
بعد إهانات ترامب اللفظية.. بزشكيان يتضامن مع البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
13-04-2026
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدان
الرئيس الإيراني
مسعود يزشكيان إهانات الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اللفظية بحق البابا لاوون
الرابع عشر
، وأعرب عن رفضه تدنيس شخص المسيح بعد أن شبه
ترامب
نفسه به.
وكتب بزشكيان على منصة "إكس": "قداسة البابا لاوون الرابع عشر، إنني أدين الإهانة الموجهة لقداستكم نيابة عن الأمة
الإيرانية
العظيمة، وأعلن أن تدنيس يسوع، نبي السلام والأخوة، غير مقبول لدى أي شخص حر. فليبارككم بالله".
وكان الرئيس الأميركي قد وصف البابا لاوون بأنه شخص "ضعيف" وأكد أنه لا يرغب برؤيته بابا يتقبل فكرة امتلاك
إيران
السلاح
النووي
، كما واعتبر أن البابا لمّا جلس على الكرسي الرسولي لولاه.
وعلى التوزاي مع الهجوم اللفظي الحاد، نشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها وهو على هيئة المسيح ويضع يده على ممسوس ليشفيه. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
البابا لاوون الرابع عشر : اتفاق وقف النار مع إيران بارقة أمل
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر : اتفاق وقف النار مع إيران بارقة أمل
13/04/2026 20:25:57
13/04/2026 20:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى الجزائر في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى الجزائر في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها
13/04/2026 20:25:57
13/04/2026 20:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يبدأ اليوم زيارة تاريخية إلى الجزائر
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يبدأ اليوم زيارة تاريخية إلى الجزائر
13/04/2026 20:25:57
13/04/2026 20:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: التهديدات الموجهة للشعب الإيراني "غير مقبولة"
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: التهديدات الموجهة للشعب الإيراني "غير مقبولة"
13/04/2026 20:25:57
13/04/2026 20:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الجيش الأميركي يعلن تنفيذ عمليات طيران ليلية في بحر العرب
Lebanon 24
الجيش الأميركي يعلن تنفيذ عمليات طيران ليلية في بحر العرب
12:59 | 2026-04-13
13/04/2026 12:59:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير أممي: إغلاق هرمز قد يفجّر أزمة غذاء وزراعة عالمية
Lebanon 24
تحذير أممي: إغلاق هرمز قد يفجّر أزمة غذاء وزراعة عالمية
12:53 | 2026-04-13
13/04/2026 12:53:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تحذّر: وقف النار بين واشنطن وطهران "هش للغاية" وتدعو لتحرك دولي حازم
Lebanon 24
الصين تحذّر: وقف النار بين واشنطن وطهران "هش للغاية" وتدعو لتحرك دولي حازم
11:52 | 2026-04-13
13/04/2026 11:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
البحرين تقدّم احتجاجاً رسمياً للعراق على "هجمات المسيّرات"
Lebanon 24
البحرين تقدّم احتجاجاً رسمياً للعراق على "هجمات المسيّرات"
11:34 | 2026-04-13
13/04/2026 11:34:44
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مهمة.. ماذا نعرف عن الحصار البحري الأميركي لمضيق "هرمز"؟
Lebanon 24
معلومات مهمة.. ماذا نعرف عن الحصار البحري الأميركي لمضيق "هرمز"؟
11:00 | 2026-04-13
13/04/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
من رقمٍ أجنبيّ... مواطنة تلقت إتّصالاً وهذا ما طُلِبَ منها القيام به
Lebanon 24
من رقمٍ أجنبيّ... مواطنة تلقت إتّصالاً وهذا ما طُلِبَ منها القيام به
05:57 | 2026-04-13
13/04/2026 05:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح حول توقيف متهم بالتعامل مع الموساد…وعلاقته بالحرس الجمهوري
Lebanon 24
توضيح حول توقيف متهم بالتعامل مع الموساد…وعلاقته بالحرس الجمهوري
15:15 | 2026-04-12
12/04/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بنت جبيل" معقل المعارك.. جبهة الجنوب تدخل مرحلة أشدّ ضراوة برمزية مضاعفة
Lebanon 24
"بنت جبيل" معقل المعارك.. جبهة الجنوب تدخل مرحلة أشدّ ضراوة برمزية مضاعفة
14:30 | 2026-04-12
12/04/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اختفاء أسماء قرى جنوبية عن خرائط "آبل" و"غوغل" يثير القلق
Lebanon 24
اختفاء أسماء قرى جنوبية عن خرائط "آبل" و"غوغل" يثير القلق
14:15 | 2026-04-12
12/04/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نتنياهو من داخل لبنان يثير الجدل… وتحليل رقمي يكشف الموقع
Lebanon 24
فيديو نتنياهو من داخل لبنان يثير الجدل… وتحليل رقمي يكشف الموقع
15:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:59 | 2026-04-13
الجيش الأميركي يعلن تنفيذ عمليات طيران ليلية في بحر العرب
12:53 | 2026-04-13
تحذير أممي: إغلاق هرمز قد يفجّر أزمة غذاء وزراعة عالمية
11:52 | 2026-04-13
الصين تحذّر: وقف النار بين واشنطن وطهران "هش للغاية" وتدعو لتحرك دولي حازم
11:34 | 2026-04-13
البحرين تقدّم احتجاجاً رسمياً للعراق على "هجمات المسيّرات"
11:00 | 2026-04-13
معلومات مهمة.. ماذا نعرف عن الحصار البحري الأميركي لمضيق "هرمز"؟
10:53 | 2026-04-13
إصابة جنود إسرائيليين في جنوب لبنان... طائرة مسيّرة استهدفتهم
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
13/04/2026 20:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
13/04/2026 20:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
13/04/2026 20:25:57
Lebanon 24
Lebanon 24
