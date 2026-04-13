بعد إهانات ترامب اللفظية.. بزشكيان يتضامن مع البابا لاوون الرابع عشر

أدان مسعود يزشكيان إهانات الرئيس الأميركي اللفظية بحق البابا لاوون ، وأعرب عن رفضه تدنيس شخص المسيح بعد أن شبه نفسه به.

وكتب بزشكيان على منصة "إكس": "قداسة البابا لاوون الرابع عشر، إنني أدين الإهانة الموجهة لقداستكم نيابة عن الأمة العظيمة، وأعلن أن تدنيس يسوع، نبي السلام والأخوة، غير مقبول لدى أي شخص حر. فليبارككم بالله".

وكان الرئيس الأميركي قد وصف البابا لاوون بأنه شخص "ضعيف" وأكد أنه لا يرغب برؤيته بابا يتقبل فكرة امتلاك السلاح ، كما واعتبر أن البابا لمّا جلس على الكرسي الرسولي لولاه.

وعلى التوزاي مع الهجوم اللفظي الحاد، نشر ترامب على منصة "تروث سوشيال" صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها وهو على هيئة المسيح ويضع يده على ممسوس ليشفيه. (روسيا اليوم)