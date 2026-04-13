عربي-دولي

الحرس الثوري الإيراني: سنكشف عن قدرات لا يملك العدو أي تصور عنها إذا استمرت الحرب

Lebanon 24
13-04-2026 | 14:30
أعلن المتحدث الرسمي ونائب رئيس العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي اليوم الاثنين، أن طهران ستكشف عن قدرات لا يملك العدو أي تصور عنها إذا استمرت الحرب.

وقال العميد محبي: "لم نكشف بعد عن الكثير من قدراتنا.. وإذا استمرت الحرب، فسنكشف عن قدرات لا يملك العدو أي تصور عنها".

وأضاف: "سنكشف عن أساليب قتالية لا يمتلك العدو قدرة كبيرة على مواجهتها".

يأتي هذا التحذير بعد ساعات من دخول الحصار البحري الأميركي على إيران حيز التنفيذ، حيث بدأت قوات البحرية الأميركية عمليات اعتراض واسعة النطاق تستهدف أي وجميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة الموانئ الإيرانية.
