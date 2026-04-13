الحرس الثوري الإيراني: سنكشف عن قدرات لا يملك العدو أي تصور عنها إذا استمرت الحرب

أعلن المتحدث الرسمي ونائب رئيس العلاقات العامة للحرس الثوري محبي اليوم الاثنين، أن ستكشف عن قدرات لا يملك العدو أي تصور عنها إذا استمرت الحرب.



وقال العميد محبي: "لم نكشف بعد عن الكثير من قدراتنا.. وإذا استمرت الحرب، فسنكشف عن قدرات لا يملك العدو أي تصور عنها".



وأضاف: "سنكشف عن أساليب قتالية لا يمتلك العدو قدرة كبيرة على مواجهتها".



يأتي هذا التحذير بعد ساعات من دخول الحصار البحري الأميركي على حيز التنفيذ، حيث بدأت قوات البحرية الأميركية عمليات اعتراض واسعة النطاق تستهدف أي وجميع السفن التي تحاول دخول أو مغادرة الموانئ .

