قاليباف يشيد بموقف البابا لاوون الرابع عشر

أشاد رئيس باقر قاليباف بموقف البابا لاوون ، في أعقاب تصريحه الذي أكد فيه استمراره في التنديد بالحروب وتحذيره من إساءة استخدام الرسالة القائمة على أولوية السلام، رداً على انتقادات الرئيس الأميركي .



وكتب قاليباف في تعليقه: "تكريماً لموقف البابا لاوون الشجاع! "لا أخاف" يتردّد صداه وهو يُدين جرائم الحرب التي ترتكبها والولايات المتحدة. هذا الشعار يُنير الطريق لكل من يرفض الصمت على قتل الأبرياء. قيادة الحبر الأعظم تُلهم الملايين، شكراً لهذا النور!".