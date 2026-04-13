لافروف: روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الأزمة بالشرق الأوسط

أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره الإيراني عباس عراقجي بضرورة الحذر من أي تصعيد محتمل للأعمال القتالية في الشرق الأوسط، وأكد استعداد روسيا للمساعدة في التوصل إلى تسوية.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عن المكالمة الهاتفية بين الوزيرين: "شدد لافروف على أهمية منع تكرار المواجهة المسلحة، وأكد مجددا استعداد روسيا الراسخ للمساعدة في حل الأزمة التي لا حل عسكريا لها".
وأضافت الوزارة أن عراقجي أطلع لافروف على تفاصيل المحادثات الأميركية الإيرانية التي جرت في باكستان في مطلع الأسبوع، والتي لم تفضِ إلى حل.