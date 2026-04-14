عربي-دولي

دور تركي لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران

14-04-2026 | 00:02
دور تركي لتقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران
كشفت شبكة (CNN) الأمريكية نقلاً عن مصدر إقليمي مطلع أن تركيا تقوم بدور حالياً من أجل العمل على سد الفجوة بين الولايات المتحدة وإيران، بعد فشل المحادثات التي استضافتها باكستان، السبت.

وأشار المصدر إلى احتمال عقد جولة أخرى من المفاوضات، وهو ما رجحته عدة مصادر غربية وإيرانية، مشيراً إلى أن "تركيا تعمل حاليًا على سد الهوة وتقريب وجهات النظر بين الجانبين".

وطرحت عدة مواقع لاستضافة مفاوضات السبت الماضي، قبل أن تتفق جميع الأطراف على اختيار إسلام أباد مكاناً للاجتماعات، وكان من بين تلك المواقع جنيف وفيينا وإسطنبول.

وأشار المصدر المطلع أن مدينتيْ جنيف وإسلام أباد عادتا لتُطرحا مجددًا على الطاولة كخيارات محتملة لاستضافة جولة أخرى من المحادثات، يتم الحديث عن أنها قد تكون يوم الخميس المقبل.

ونقلت (CNN) كذلك عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن "مسؤولي الإدارة الأمريكية لا يزالون يحدوهم الأمل في إمكانية التوصل إلى مخرج دبلوماسي للأزمة".

وأضافت المصادر أنه "بناءً على وتيرة المفاوضات خلال الأيام المقبلة، قد يتفق الجانبان الأمريكي والإيراني أيضًا على تمديد المهلة الزمنية لوقف إطلاق النار لإتاحة مزيد من الوقت للمحادثات". 

ويناقش مسؤولو الإدارة الأمريكية داخلياً تفاصيل تتعلق باحتمال عقد اجتماع ثانٍ ومباشر، مع مسؤولين إيرانيين، قبل انتهاء التهدئة المؤقتة، بين واشنطن وطهران، الأسبوع المقبل.

واشترط مسؤولو إدارة الرئيس دونالد ترامب "أن تلوح الفرصة لذلك"؛ بحسب المصادر، رغم أنه ليس من الواضح ما إذا كان مثل هذا الاجتماع سيتحقق بالفعل.

ويبحث المسؤولون تواريخ ومواقع محتملة لعقد الاجتماع، في حال أحرزت المحادثات الجارية مع إيران والوسطاء في المنطقة تقدمًا خلال الأيام المقبلة، واصفًا هذه المناقشات بأنها "أولية".
 
مواضيع ذات صلة
وكالة ريا نوفوستي عن دبلوماسي تركي: بالتنسيق مع دول الشرق الأوسط نجهّز تدابير تهدف إلى ضمان استقرار عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة البريطانية: المملكة المتحدة على علم بمحادثات جارية بين الولايات المتحدة وإيران
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قداسة البابا يرحب "بارتياح كبير" بإعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من خطأ في "مسودة" اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 11:01:44 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:39 | 2026-04-14
Lebanon24
03:33 | 2026-04-14
Lebanon24
03:09 | 2026-04-14
Lebanon24
02:34 | 2026-04-14
Lebanon24
02:27 | 2026-04-14
Lebanon24
02:25 | 2026-04-14
