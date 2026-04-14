تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
19
o
طرابلس
22
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
12
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 5 سنوات.. هذا ما طرحته ايران على طاولة المفاوضات
Lebanon 24
14-04-2026
|
00:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت صحيفة "
نيويورك
تايمز" الأميركية، إن
الولايات المتحدة
طلبت من
إيران
تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 20 عاما.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين ومسؤول أميركي قولهم، إنه خلال مفاوضات السلام التي جرت في إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي، طلبت الولايات المتحدة من إيران تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة عشرين عاما.
ووفق الصحيفة، فإن إيران أبدت في رد رسمي أرسل الإثنين، موافقتها على تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلا أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
رفض ذلك.
وحسبما ذكر المسؤول الأميركي لـ"نيويورك تايمز"، فإن الولايات المتحدة طلبت أيضا من إيران إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، لكن الإيرانيين أصرّوا على بقائه داخل البلاد، عارضين تخفيف نسبة التخصيب بشكل كبير، بحيث لا يمكن استخدامه في إنتاج سلاح نووي.
ويمثل هذا الطلب تحولا نحو تخفيف الموقف الأميركي، إذ كان
ترامب
قد أصرّ سابقا على أن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم دون تحديد إطار زمني.
وانتهت المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان دون التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأشار ترامب إلى أن نقطة الخلاف الأساسية كانت إصرار الولايات المتحدة على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا إطلاقا.
وأضاف ترامب، للصحفيين الإثنين، أن الإيرانيين لم يوافقوا على ذلك، لكنه يعتقد أنهم سيوافقون لاحقا، مشددا على أنه "إذا لم يوافقوا، فلا اتفاق".
وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفا أن الإيرانيين إما سيسلمون المخزونات بأنفسهم أو "سنأخذه نحن".
Advertisement
الولايات المتحدة
دونالد ترامب
الإيراني
نيويورك
دونالد
ترامب
إيران
تابع
Advertisement
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24