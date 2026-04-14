تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة 5 سنوات.. هذا ما طرحته ايران على طاولة المفاوضات

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إيرانيين ومسؤول أميركي قولهم، إنه خلال مفاوضات السلام التي جرت في إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي، طلبت الولايات المتحدة من إيران تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة عشرين عاما.

ووفق الصحيفة، فإن إيران أبدت في رد رسمي أرسل الإثنين، موافقتها على تعليق تخصيب اليورانيوم لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلا أن الرئيس الأميركي رفض ذلك.



وحسبما ذكر المسؤول الأميركي لـ"نيويورك تايمز"، فإن الولايات المتحدة طلبت أيضا من إيران إخراج اليورانيوم عالي التخصيب من البلاد، لكن الإيرانيين أصرّوا على بقائه داخل البلاد، عارضين تخفيف نسبة التخصيب بشكل كبير، بحيث لا يمكن استخدامه في إنتاج سلاح نووي.



ويمثل هذا الطلب تحولا نحو تخفيف الموقف الأميركي، إذ كان قد أصرّ سابقا على أن تتخلى إيران عن تخصيب اليورانيوم دون تحديد إطار زمني.

وانتهت المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان دون التوصل إلى اتفاق خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وأشار ترامب إلى أن نقطة الخلاف الأساسية كانت إصرار الولايات المتحدة على أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا إطلاقا.



وأضاف ترامب، للصحفيين الإثنين، أن الإيرانيين لم يوافقوا على ذلك، لكنه يعتقد أنهم سيوافقون لاحقا، مشددا على أنه "إذا لم يوافقوا، فلا اتفاق".



وأكد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وأن الولايات المتحدة ستحصل على اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفا أن الإيرانيين إما سيسلمون المخزونات بأنفسهم أو "سنأخذه نحن".