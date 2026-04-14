لافروف في الصين للقاء نظيره وانغ يي

وصل سيرغي لافروف إلى اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع نظيره الصيني وانغ يي لبحث الملفات الإقليمية منها أزمة والوضع في ، بحسب وكالة "نوفوستي".

وأعلنت الروسية في وقت سابق، أن "الوزيرين سيناقشان التعاون ، وآفاق التواصل على مختلف المستويات، والتفاعل على الساحة الدولية، مع التركيز على العمل المشترك في ، ومجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وغيرها من الآليات والمنتديات متعددة الأطراف".

ومن المتوقع أيضاً أن يجري الوزيران خلال المحادثات "تبادلاً معمقاً للآراء حول عدد من الساخنة والإقليمية، بما في ذلك الأزمة والوضع في الشرق الأوسط".