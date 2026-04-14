لافروف في الصين للقاء نظيره وانغ يي

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين اليوم في زيارة رسمية يلتقي خلالها مع نظيره الصيني وانغ يي لبحث الملفات الإقليمية منها أزمة أوكرانيا والوضع في الشرق الأوسط، بحسب وكالة "نوفوستي".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن "الوزيرين سيناقشان التعاون الثنائي، وآفاق التواصل على مختلف المستويات، والتفاعل على الساحة الدولية، مع التركيز على العمل المشترك في الأمم المتحدة، ومجموعة البريكس، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة العشرين، ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وغيرها من الآليات والمنتديات متعددة الأطراف".
ومن المتوقع أيضاً أن يجري الوزيران خلال المحادثات "تبادلاً معمقاً للآراء حول عدد من القضايا الساخنة والإقليمية، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط".