عربي-دولي

غراهام يهاجم إيران ويدعو إلى حظر كامل للتخصيب النووي

Lebanon 24
14-04-2026 | 02:25
قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، إنه يقدّر ما وصفه بعزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إنهاء الصراع مع إيران عبر السبل الدبلوماسية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل بحذر شديد مع طهران.

وأضاف غراهام في منشور على منصة "إكس" أن "من نتعامل معهم في إيران إرهابيون وكاذبون ومخادعون"، وفق تعبيره، معربا عن رفضه لفكرة أي "وقف مؤقت" لأنشطة التخصيب النووي بدلاً من فرض "حظر تام".

وقال: "هل كنا سنوافق على منح تنظيم القاعدة وقفا مؤقتا للتخصيب؟ بالطبع لا"، معتبرا أن السماح بذلك سيكون "خطأً".

وتابع: "إن إن الفارق الوحيد بين تنظيم القاعدة والنظام الإيراني يكمن في أن الأول منظمة إرهابية سنية، بينما الثاني دولة إرهابية شيعية".

وأضاف أن ما وصفه بـ"مبدأ لا تخصيب" يعني منع إيران بشكل كامل من التخصيب النووي، موضحا أن 20 دولة تمتلك برامج نووية سلمية دون الحاجة إلى التخصيب، بينما يؤدي التخصيب – بحسب قوله – إلى إمكانية تصنيع سلاح نووي.

وختم غراهام منشوره بالتأكيد على أن "لا تخصيب لإيران"، مكررا اتهامه لها بالسعي لامتلاك سلاح نووي.

مواضيع ذات صلة
هل ستنسحب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي؟
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: حظر المرشد الأعلى للأسلحة النووية يعني بوضوح أن إيران لن تطور أسلحة نووية
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: أكثر من 50 طائرة هاجمت منشآت برنامج إيران النووي في 3 مناطق
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا يهاجم دعاة الحرب ويدعو للسلام العالمي
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24

