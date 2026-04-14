غراهام يهاجم إيران ويدعو إلى حظر كامل للتخصيب النووي

قال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، إنه يقدّر ما وصفه بعزم الرئيس الأميركي على إنهاء الصراع مع عبر السبل الدبلوماسية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة التعامل بحذر شديد مع .

وأضاف غراهام في منشور على منصة "إكس" أن "من نتعامل معهم في إيران إرهابيون وكاذبون ومخادعون"، وفق تعبيره، معربا عن رفضه لفكرة أي "وقف مؤقت" لأنشطة التخصيب بدلاً من فرض "حظر تام".

I appreciate President Trump’s resolve to end the Iranian conflict peacefully and through diplomacy. However, we have to remember who we’re dealing with in Iran: terrorists, liars and cheaters.



If this reporting is accurate, the idea that we would agree to a moratorium on… https://t.co/lmFodBj9hI — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) April 13, 2026

وقال: "هل كنا سنوافق على منح تنظيم وقفا مؤقتا للتخصيب؟ بالطبع لا"، معتبرا أن السماح بذلك سيكون "خطأً".

وتابع: "إن إن الفارق الوحيد بين تنظيم القاعدة والنظام يكمن في أن الأول منظمة إرهابية ، بينما الثاني دولة إرهابية ".

وأضاف أن ما وصفه بـ"مبدأ لا تخصيب" يعني منع إيران بشكل كامل من التخصيب النووي، موضحا أن 20 دولة تمتلك برامج نووية سلمية دون الحاجة إلى التخصيب، بينما يؤدي التخصيب – بحسب قوله – إلى إمكانية تصنيع سلاح نووي.

وختم غراهام منشوره بالتأكيد على أن "لا تخصيب لإيران"، مكررا اتهامه لها بالسعي لامتلاك سلاح نووي.