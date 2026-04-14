إقتصاد

بروكسل تكشف عن "خسائر فادحة" بسبب حرب إيران.. هذا ما كشفته الارقام

Lebanon 24
14-04-2026 | 02:20
بروكسل تكشف عن خسائر فادحة بسبب حرب إيران.. هذا ما كشفته الارقام
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الاثنين، إن تداعيات الأزمة الحالية في الشرق الأوسط بدأت تنعكس بوضوح على الاقتصاد الأوروبي وعلى حياة المواطنين والشركات في مختلف دول الاتحاد، مؤكدة أن بروكسل تتحرك على أكثر من مستوى للتعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات وتنامي المخاطر الجيوسياسية.

جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي عقدته المفوضية الأوروبية في بروكسل، خُصص لبحث الانعكاسات الاقتصادية والأمنية والطاقية للأزمة الراهنة على الاتحاد الأوروبي، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار التوتر في المنطقة واتساع نطاق تأثيراته إلى الأسواق الأوروبية.
وقالت فون دير لاين إن ما يجري في الشرق الأوسط لم يعد أزمة بعيدة عن أوروبا، بل أصبح "أمراً يمس الأوروبيين بشكل مباشر"، مشيرة إلى أن أثره يظهر في أسعار الوقود، وفواتير التدفئة، وكلفة السلع الأساسية، وفي الضغوط المتصاعدة على سلاسل الإمداد والتوقعات الاقتصادية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي دفع ثمناً باهظاً خلال الأسابيع الماضية نتيجة الارتفاع الكبير في كلفة استيراد الوقود الأحفوري، إذ ارتفعت فاتورة الواردات بما يقارب 22 مليار يورو خلال 44 يوماً فقط، من دون أن يقابل ذلك أي زيادة في الإمدادات.


وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية ستعرض الأسبوع المقبل، خلال المجلس الأوروبي غير الرسمي المرتقب في قبرص، حزمة من المقترحات العملية للتعامل مع الوضع الراهن، على أن تشمل هذه الحزمة تنسيقاً أكبر بين الدول الأعضاء في مجال الطاقة، ودعماً موجهاً للأسر والقطاعات الأكثر هشاشة، وتسريعاً في مسار التحول نحو منظومة طاقية أوروبية أكثر استقلالاً.
مواضيع ذات صلة
خسائر فادحة.. أكبر أسواق العالم تحت الضغط بسبب حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت نهاية حرب لبنان؟ تقرير إماراتي يكشف وهذا ما قاله عن "الحزب"
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام.. صحيفة إسرائيلية تكشف خسائر تل أبيب بسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية!
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"Financial Times" يكشف: لهذه الأسباب الوقت في صالح إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/04/2026 15:21:44 Lebanon 24 Lebanon 24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:09 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:44 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:37 | 2026-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-04-14
Lebanon24
08:09 | 2026-04-14
Lebanon24
08:00 | 2026-04-14
Lebanon24
07:44 | 2026-04-14
Lebanon24
07:37 | 2026-04-14
Lebanon24
07:26 | 2026-04-14
