إقتصاد
بروكسل تكشف عن "خسائر فادحة" بسبب حرب إيران.. هذا ما كشفته الارقام
Lebanon 24
14-04-2026
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين، الاثنين، إن تداعيات الأزمة الحالية في
الشرق الأوسط
بدأت تنعكس بوضوح على الاقتصاد
الأوروبي
وعلى حياة المواطنين والشركات في مختلف دول الاتحاد، مؤكدة أن
بروكسل
تتحرك على أكثر من مستوى للتعامل مع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات وتنامي المخاطر الجيوسياسية.
جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي عقدته المفوضية الأوروبية في بروكسل، خُصص لبحث الانعكاسات الاقتصادية والأمنية والطاقية للأزمة الراهنة على
الاتحاد الأوروبي
، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار التوتر في المنطقة واتساع نطاق تأثيراته إلى الأسواق الأوروبية.
وقالت فون دير لاين إن ما يجري في الشرق الأوسط لم يعد أزمة بعيدة عن
أوروبا
، بل أصبح "أمراً يمس
الأوروبيين
بشكل مباشر"، مشيرة إلى أن أثره يظهر في أسعار الوقود، وفواتير التدفئة، وكلفة السلع الأساسية، وفي الضغوط المتصاعدة على سلاسل الإمداد والتوقعات الاقتصادية.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي دفع ثمناً باهظاً خلال الأسابيع الماضية نتيجة الارتفاع الكبير في كلفة استيراد الوقود الأحفوري، إذ ارتفعت فاتورة الواردات بما يقارب 22 مليار
يورو
خلال 44 يوماً فقط، من دون أن يقابل ذلك أي زيادة في الإمدادات.
وأوضحت فون دير لاين أن المفوضية ستعرض الأسبوع المقبل، خلال المجلس الأوروبي غير الرسمي المرتقب في
قبرص
، حزمة من المقترحات العملية للتعامل مع الوضع الراهن، على أن تشمل هذه الحزمة تنسيقاً أكبر بين
الدول الأعضاء
في مجال الطاقة، ودعماً موجهاً للأسر والقطاعات الأكثر هشاشة، وتسريعاً في مسار التحول نحو منظومة طاقية أوروبية أكثر استقلالاً.
