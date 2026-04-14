الإمارات والصين تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

بحث المبعوث الخاص لرئيس إلى ، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، خلدون المبارك مع الصيني وانغ يي، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (وام).



جاء ذلك خلال اجتماع المبعوث الخاص مع وزير الخارجية الصيني في أمس الاثنين، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ خالد بن ، ولي عهد أبوظبي، إلى الصين.



واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات والصين، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وبما يعكس الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.



وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية، تناول الجانبان عدداً من ، مؤكدَين أهمية مواصلة التنسيق المشترك.



