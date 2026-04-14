تفاصيل الهجوم على سام ألتمان... نفذه أحد مناهضي الذكاء الإصطناعيّ

أعلنت السلطات الأميركية، أن الرجل المشتبه بإلقائه زجاجة على منزل رئيس شركة " " ، في سان ، كان يسعى لقتله ويحمل بيانا مناهضا للذكاء الاصطناعي.



وكشفت السلطات الأميركية، أن المشتبه به الذي أُلقي القبض عليه بُعيد العملية هو دانيال مورينو غاما، من والبالغ 20 عاما.



ووُجهت إليه تهمة الشروع في إتلاف ممتلكات باستخدام متفجرات، وحيازة سلاح ناري غير مرخص له.



وبحسب ، بعد إلقاء زجاجة المولوتوف، فرّ المهاجم سيرًا إلى مقر شركة " إيه آي" في من المدينة، حيث حاول تحطيم الأبواب الزجاجية بكرسي.



ووفق لائحة الاتهام الفدرالية، صرّح بأنه جاء "ليحرق المكان ويقتل كلَّ من بداخله".

وعند وصول الشرطة، عُثر بحوزته على علبة كيروسين وولاعة ووثيقة بعنوان "إنذارك الأخير". (ارم نيوز)