تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إكتشاف مقبرة ملكيّة في البيرو... تضمّ 58 امرأة وحراساً مبتوري الأقدام

Lebanon 24
14-04-2026 | 10:19
A-
A+
إكتشاف مقبرة ملكيّة في البيرو... تضمّ 58 امرأة وحراساً مبتوري الأقدام
إكتشاف مقبرة ملكيّة في البيرو... تضمّ 58 امرأة وحراساً مبتوري الأقدام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نجح فريق بحثي دولي في فحص وتحليل خفايا المقبرة الملكية المكتشفة في موقع "إل كاستيو دي هوارمي" في البيرو، والتي كشفت عن وجود 58 امرأة من النخبة، مدفونات في ضريح كبير.

وعلى الرغم من تعرض الموقع لعمليات نهب ممنهجة من قبل لصوص المقابر لسنوات طويلة، فضلاً عن زلزال مدمر في السبعينيات، استطاع عالما الآثار ميلوش غيرش وروبرتو بيمنتل نيتا العثور على غرفة سرية تحت الأرض في عام 2012.
 
هذه الغرفة ضمت أول دفن جماعي سليم لنخبة حضارة "واري"، وهي الإمبراطورية الأولى التي حكمت جبال الأنديز قبل ظهور الإنكا بقرون.

وعثر العلماء داخل الضريح على بقايا 58 امرأة مدفونات في وضعية الجلوس، وقد تحولن إلى "مومياوات طبيعية" بفضل المناخ الصحراوي الجاف. 

ومن أبرز المكتشفات بحسب موقع "ناشونال جيوغرافيك" كانت مومياء سيدة أطلق عليها العلماء لقب "ملكة هوارمي"، وهي امرأة في الستين من عمرها، دُفنت في حجرة خاصة محاطة بكنوز من الذهب والفضة.
 
وكشفت الحفريات عن جثث لست فتيات مراهقات تم تقديمهن كأضاحي لخدمة الملكات في العالم الآخر، وعلى حراس مبتوري الأقدام عند مدخل الضريح، لمنعهما من الهروب من مكانهما، وضمان بقائهما "حراساً للأبدية" أمام مدفن النخبة. (ارم نيوز)
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24