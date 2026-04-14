عربي-دولي

فانس يستعد لقيادة جولة تفاوضية ثانية مع إيران وترامب يكلّف فريقه بالبحث عن تسوية للأزمة

Lebanon 24
14-04-2026 | 23:52
فانس يستعد لقيادة جولة تفاوضية ثانية مع إيران وترامب يكلّف فريقه بالبحث عن تسوية للأزمة
كشفت مصادر مطلعة لشبكة "CNN" أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس يتهيأ لقيادة جولة ثانية محتملة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين، في حال التوافق على عقد اجتماع جديد.

ووفقاً للتقرير، يُتوقع أن يشارك في أي مسار تفاوضي مقبل كل من المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر، اللذين انخرطا في الاتصالات الدبلوماسية منذ مرحلة ما قبل اندلاع الحرب.

وتشير المصادر إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلّفت هذا الثلاثي بمهمة استكشاف حل دبلوماسي للأزمة، حيث يواصل فانس وويتكوف وكوشنر التواصل مع الجانب الإيراني ومع الوسطاء خلال الأيام الأخيرة، عقب جولة مفاوضات مطوّلة استمرت 21 ساعة.

وبينما لم تُحسم بعد تفاصيل الجولة الثانية، أفادت تقارير بأن واشنطن تبحث داخلياً ترتيبات لعقد اجتماع جديد، من دون تحديد أي موعد رسمي حتى الآن.

وأكد مسؤول أميركي أن "إمكانية عقد محادثات لاحقة ما زالت قيد النقاش، لكن لم يُحدد أي توقيت حتى اللحظة".

وتأتي هذه التطورات في ظل تقديرات أميركية تشير إلى احتمال تحرّك دبلوماسي جديد خلال الأيام المقبلة في باكستان، ضمن مساعٍ لإعادة الأطراف إلى طاولة التفاوض، فيما يبقى مسار وقف إطلاق النار مرتبطاً بنتائج الاتصالات الجارية.

