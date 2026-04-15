عربي-دولي
ترامب يؤكد: حرب إيران قريبة جدا من الانتهاء
Lebanon 24
15-04-2026
|
00:12
شدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
على أن حرب
إيران
"قريبة جدا" من نهايتها.
وأوضح
ترامب
لشبكة "
فوكس
بزنس" اليوم الأربعاء: "أعتقد أنها قريبة من الانتهاء. نعم. أراها قريبة جدا من الانتهاء".
ورغم ذلك، فقد أكد أيضا أن "
الولايات المتحدة
لم تنته بعد".
وتتزامن تصريحات ترامب مع توقعات باستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، الخميس، بعد فشل مفاوضات السبت في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بشكل تام.
وفرض ترامب حصارا بحريا على الموانئ
الإيرانية
، الإثنين، مما يمثل تصعيدا جديدا للصراع، بعد موافقة الولايات المتحدة على وقف قصف إيران الأسبوع الماضي.
وقال: "لو انسحبت الآن لاستغرق الأمر 20 عاما لإعادة بناء ذلك البلد. لم ننته بعد. سنرى ما سيحدث. أعتقد أنهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق".
وبرر الرئيس الأميركي دخوله الحرب، بالقول إن ذلك "كان ضروريا لنزع سلاح إيران
النووي
".
وقال: "كان علي تغيير المسار، لأنه لو لم أفعل ذلك لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا الآن. ولو كان لديهم سلاح نووي لكنت ستنادي الجميع هناك بـ(سيدي)، وهذا ما لا نريده".
الولايات المتحدة
