ترامب يكرر انتقاد البابا لاوون الرابع عشر.. هذا ما قاله

جدد الرئيس الأميركي انتقاداته لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، مؤكداً أن امتلاك قنبلة نووية أمر "غير مقبول" على الإطلاق.



وقال في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الأربعاء "هلا أخبر أحد البابا ليو أن إيران قتلت ما لا يقل عن 42 ألف متظاهر بريء أعزل تماما خلال الشهرين الماضيين، وأن امتلاكها قنبلة نووية أمر غير مقبول بتاتا؟"

أتى ذلك، رفض الرئيس الأميركي الاعتذار للبابا، قائلاً "لا يوجد ما يستدعي الاعتذار.. إنه مخطئ"، بعيد وصفه رأس الكنيسة الكاثوليكية الغربية بأنه "ضعيف في ملف الجريمة، وسيء جدا في السياسة الخارجية"، عازيا انتخابه بابا في ايار 2025 فقط إلى كونه أميركياً.



صورة المسيح

ثم نشر ترامب في وقت لاحق صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره كما لو أنه "المسيح"، لكنه عاد وحذفها لاحقا، مشيراً إلى أن الصورة كانت تُظهره كطبيب.



، أكد البابا لصحافيين البابوية المتجهة إلى يوم الاثنين الماضي أنه "لا يخشى ، ولا التحدّث علنا عن رسالة الإنجيل" الداعية إلى السلام، بعد وصفه في وقت سابق من هذا الشهر تهديد ترامب بتدمير "حضارة إيران بأكملها" بأنه أمر "غير مقبول بتاتا".