تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
24
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ترامب يكرر انتقاد البابا لاوون الرابع عشر.. هذا ما قاله
Lebanon 24
15-04-2026
|
02:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
جدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
انتقاداته لبابا الفاتيكان ليون الرابع عشر، مؤكداً أن امتلاك
إيران
قنبلة نووية أمر "غير مقبول" على الإطلاق.
وقال
ترامب
في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الأربعاء "هلا أخبر أحد البابا ليو أن إيران قتلت ما لا يقل عن 42 ألف متظاهر بريء أعزل تماما خلال الشهرين الماضيين، وأن امتلاكها قنبلة نووية أمر غير مقبول بتاتا؟"
أتى ذلك، رفض الرئيس الأميركي الاعتذار للبابا، قائلاً "لا يوجد ما يستدعي الاعتذار.. إنه مخطئ"، بعيد وصفه رأس الكنيسة الكاثوليكية الغربية بأنه "ضعيف في ملف الجريمة، وسيء جدا في السياسة الخارجية"، عازيا انتخابه بابا في ايار 2025 فقط إلى كونه أميركياً.
صورة المسيح
ثم نشر ترامب في وقت لاحق صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهره كما لو أنه "المسيح"، لكنه عاد وحذفها لاحقا، مشيراً إلى أن الصورة كانت تُظهره كطبيب.
من جهته
، أكد البابا لصحافيين
على متن الطائرة
البابوية المتجهة إلى
الجزائر
يوم الاثنين الماضي أنه "لا يخشى
إدارة ترامب
، ولا التحدّث علنا عن رسالة الإنجيل" الداعية إلى السلام، بعد وصفه في وقت سابق من هذا الشهر تهديد ترامب بتدمير "حضارة إيران بأكملها" بأنه أمر "غير مقبول بتاتا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة وزراء إيطاليا: أتضامن مع البابا لاوون الرابع عشر بعد انتقادات ترامب له
Lebanon 24
رئيسة وزراء إيطاليا: أتضامن مع البابا لاوون الرابع عشر بعد انتقادات ترامب له
15/04/2026 11:22:01
15/04/2026 11:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يقول إنه يتابع الوضع في إيران "بقلق عميق"
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يقول إنه يتابع الوضع في إيران "بقلق عميق"
15/04/2026 11:22:01
15/04/2026 11:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: نرفض بشدة العنف والحروب والظلم والأكاذيب في العالم
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر: نرفض بشدة العنف والحروب والظلم والأكاذيب في العالم
15/04/2026 11:22:01
15/04/2026 11:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قاليباف يشيد بموقف البابا لاوون الرابع عشر
Lebanon 24
قاليباف يشيد بموقف البابا لاوون الرابع عشر
15/04/2026 11:22:01
15/04/2026 11:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكاء الاصطناعي
على متن الطائرة
دونالد ترامب
إدارة ترامب
من جهته
الجزائر
دونالد
الغربي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في المحطة الثانية من جولته الأفريقية.. بابا الفاتيكان يصل إلى الكاميرون
Lebanon 24
في المحطة الثانية من جولته الأفريقية.. بابا الفاتيكان يصل إلى الكاميرون
04:12 | 2026-04-15
15/04/2026 04:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حلفاء ترامب يتحسبون لانسحابه من الأطلسي.. هذا ما يتم التحضير له
Lebanon 24
حلفاء ترامب يتحسبون لانسحابه من الأطلسي.. هذا ما يتم التحضير له
04:10 | 2026-04-15
15/04/2026 04:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلاق سراحها في فرنسا.. طالبة إيرانية تصل إلى طهران
Lebanon 24
بعد إطلاق سراحها في فرنسا.. طالبة إيرانية تصل إلى طهران
03:49 | 2026-04-15
15/04/2026 03:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة السودانية: مؤتمر ألمانيا تدخُّل غير مقبول في شؤوننا
Lebanon 24
الحكومة السودانية: مؤتمر ألمانيا تدخُّل غير مقبول في شؤوننا
03:24 | 2026-04-15
15/04/2026 03:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غروسي يدق ناقوس الخطر : كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة" في قدرتها على صنع أسلحة نووية
Lebanon 24
غروسي يدق ناقوس الخطر : كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة" في قدرتها على صنع أسلحة نووية
03:04 | 2026-04-15
15/04/2026 03:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
صوت دويّ قويّ سُمِعَ في بيروت... وهذا ما تبيّن
06:53 | 2026-04-14
14/04/2026 06:53:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
Lebanon 24
تحذير من أدرعي: هذا ما قد تشهده مناطق شمال إسرائيل
11:13 | 2026-04-14
14/04/2026 11:13:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
Lebanon 24
من بنت جبيل الى الطيبة.. مَنْ يتقدم؟
10:00 | 2026-04-14
14/04/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
Lebanon 24
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!
08:20 | 2026-04-14
14/04/2026 08:20:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
Lebanon 24
تقرير لـ"The Spectator": إسرائيل لن تُوقف حربها في لبنان قبل تحقيق هذا الأمر
10:30 | 2026-04-14
14/04/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:12 | 2026-04-15
في المحطة الثانية من جولته الأفريقية.. بابا الفاتيكان يصل إلى الكاميرون
04:10 | 2026-04-15
حلفاء ترامب يتحسبون لانسحابه من الأطلسي.. هذا ما يتم التحضير له
03:49 | 2026-04-15
بعد إطلاق سراحها في فرنسا.. طالبة إيرانية تصل إلى طهران
03:24 | 2026-04-15
الحكومة السودانية: مؤتمر ألمانيا تدخُّل غير مقبول في شؤوننا
03:04 | 2026-04-15
غروسي يدق ناقوس الخطر : كوريا الشمالية تُظهر "زيادة خطرة" في قدرتها على صنع أسلحة نووية
02:49 | 2026-04-15
رئيس وزراء باكستان يبدأ جولة تشمل السعودية وقطر وتركيا
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
15/04/2026 11:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
15/04/2026 11:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
15/04/2026 11:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24