|
25
بيروت
25
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
عربي-دولي
حلفاء ترامب يتحسبون لانسحابه من الأطلسي.. هذا ما يتم التحضير له
Lebanon 24
15-04-2026
|
04:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
وسط توتر العلاقات بين الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وحلفائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدأت بعض الدول الأوروبية تدرس خياراتها من أجل وضع خطة احتياطية تهدف إلى ضمان قدرة
أوروبا
على الدفاع عن نفسها.
فقد بدأ عدد من المسؤولين المنخرطين في هذه الخطط، التي بات بعضهم يطلق عليها اسم "ناتو
أوروبي
"، العمل على زيادة مشاركة
الأوروبيين
في أدوار القيادة والسيطرة داخل الحلف، وتعويض الأصول العسكرية الأميركية بأخرى أوروبية.
وبحسب المشاركين، فإن هذه الخطط، التي تتقدم بشكل غير رسمي عبر نقاشات جانبية ولقاءات على موائد العشاء داخل حلف شمال الأطلسي ومحيطه، لا تهدف إلى منافسة التحالف القائم، بل السعي إلى الحفاظ على الردع في مواجهة
روسيا
، واستمرارية العمليات، في حال سحبت
واشنطن
قواتها من أوروبا أو رفضت الدفاع عنها، كما هدّد
ترامب
سابقا، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
قلق أوروبي
هذا وتُبرز هذه الخطط، التي وُضعت للمرة الأولى العام الماضي، عمق القلق
الأوروبي
إزاء موثوقية
الولايات المتحدة
. وقد تسارع العمل بها بعد تهديد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند من الدنمارك، وهي دولة عضو في الناتو، وباتت أكثر إلحاحاً حالياً في ظل تصاعد انتقادات ترامب للدول الأوروبية بسبب رفضها الانخراط في الحرب ضد
إيران
. لاسيما بعدما وصف الرئيس الأميركي الحلفاء الأوروبيين بـ "الجبناء، ونعت الناتو بـ "نمر من ورق"، مضيفا في إشارة إلى
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن: "بوتين يعرف ذلك أيضا".
ويسعى الأوروبيون الآن إلى تحمّل قدرٍ أكبر من المسؤوليات الدفاعية.
إنتاج عسكري
فقد أبدى المسؤولون المشاركون بوضع تلك الخطط في تسريع وتيرة إنتاج أوروبا للمعدات العسكرية الحيوية في المجالات التي تتأخر فيها عن الولايات المتحدة، بما في ذلك الغواصات، وقدرات الاستطلاع، والتزود بالوقود جوا، والتنقل الجوي.
كما أشار هؤلاء إلى إعلان ألمانيا والمملكة المتحدة الشهر الماضي عن مشروع مشترك لتطوير صواريخ كروز شبحية وأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، باعتباره مثالًا على هذا التوجه الجديد.
كذلك أعادت بعض الدول النظر في مسألة التجنيد الإجباري، الذي أوقف منذ الحرب الباردة.
ترامب: لا أحد من هؤلاء بمن فيهم حلفاؤنا في حلف الأطلسي يفهم شيئًا ما لم يمارَس عليه الضغط وهذا أمر مخيب للآمال
Lebanon 24
ترامب: لا أحد من هؤلاء بمن فيهم حلفاؤنا في حلف الأطلسي يفهم شيئًا ما لم يمارَس عليه الضغط وهذا أمر مخيب للآمال
15/04/2026 14:22:26
15/04/2026 14:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الناطق باسم الحكومة الألمانية: لا علاقة لحلف شمال الأطلسي بحرب إيران
Lebanon 24
الناطق باسم الحكومة الألمانية: لا علاقة لحلف شمال الأطلسي بحرب إيران
15/04/2026 14:22:26
15/04/2026 14:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: معظم حلفائنا في حلف الأطلسي أبلغونا بأنهم لا يريدون التورط بعمليتنا العسكرية ضد النظام الإرهابي في إيران
Lebanon 24
ترامب: معظم حلفائنا في حلف الأطلسي أبلغونا بأنهم لا يريدون التورط بعمليتنا العسكرية ضد النظام الإرهابي في إيران
15/04/2026 14:22:26
15/04/2026 14:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يتهم ترامب بإفراغ حلف شمال الأطلسي من مضمونه
Lebanon 24
ماكرون يتهم ترامب بإفراغ حلف شمال الأطلسي من مضمونه
15/04/2026 14:22:26
15/04/2026 14:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتي
دونالد ترامب
الأوروبيين
الأوروبي
المملكة
آخر تهديد.. ماذا قالت إيران عن "البحر الأحمر"؟
Lebanon 24
آخر تهديد.. ماذا قالت إيران عن "البحر الأحمر"؟
07:05 | 2026-04-15
15/04/2026 07:05:13
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال إستئناف الحرب على إيران... أزمة تُواجه إسرائيل
Lebanon 24
في حال إستئناف الحرب على إيران... أزمة تُواجه إسرائيل
07:00 | 2026-04-15
15/04/2026 07:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من الضريات الاميركية... مصير اليورانيوم الايراني المخصب لا يزال مجهولاً ومكان دفنه غير معروف
Lebanon 24
على الرغم من الضريات الاميركية... مصير اليورانيوم الايراني المخصب لا يزال مجهولاً ومكان دفنه غير معروف
07:00 | 2026-04-15
15/04/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "نووي إيران".. هذا ما دعته إليه "وكالة الطاقة الذرية"
Lebanon 24
بشأن "نووي إيران".. هذا ما دعته إليه "وكالة الطاقة الذرية"
06:54 | 2026-04-15
15/04/2026 06:54:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أدرعي: هاجمنا 200 هدف لـ"حزب الله" خلال 24 ساعة
Lebanon 24
أدرعي: هاجمنا 200 هدف لـ"حزب الله" خلال 24 ساعة
06:46 | 2026-04-15
15/04/2026 06:46:13
Lebanon 24
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
15/04/2026 14:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
15/04/2026 14:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
15/04/2026 14:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
