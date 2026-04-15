حلفاء ترامب يتحسبون لانسحابه من الأطلسي.. هذا ما يتم التحضير له

15-04-2026 | 04:10
حلفاء ترامب يتحسبون لانسحابه من الأطلسي.. هذا ما يتم التحضير له
وسط توتر العلاقات بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بدأت بعض الدول الأوروبية تدرس خياراتها من أجل وضع خطة احتياطية تهدف إلى ضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها.

فقد بدأ عدد من المسؤولين المنخرطين في هذه الخطط، التي بات بعضهم يطلق عليها اسم "ناتو أوروبي"، العمل على زيادة مشاركة الأوروبيين في أدوار القيادة والسيطرة داخل الحلف، وتعويض الأصول العسكرية الأميركية بأخرى أوروبية.
وبحسب المشاركين، فإن هذه الخطط، التي تتقدم بشكل غير رسمي عبر نقاشات جانبية ولقاءات على موائد العشاء داخل حلف شمال الأطلسي ومحيطه، لا تهدف إلى منافسة التحالف القائم، بل السعي إلى الحفاظ على الردع في مواجهة روسيا، واستمرارية العمليات، في حال سحبت واشنطن قواتها من أوروبا أو رفضت الدفاع عنها، كما هدّد ترامب سابقا، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

قلق أوروبي
هذا وتُبرز هذه الخطط، التي وُضعت للمرة الأولى العام الماضي، عمق القلق الأوروبي إزاء موثوقية الولايات المتحدة. وقد تسارع العمل بها بعد تهديد ترامب بالاستيلاء على غرينلاند من الدنمارك، وهي دولة عضو في الناتو، وباتت أكثر إلحاحاً حالياً في ظل تصاعد انتقادات ترامب للدول الأوروبية بسبب رفضها الانخراط في الحرب ضد إيران. لاسيما بعدما وصف الرئيس الأميركي الحلفاء الأوروبيين بـ "الجبناء، ونعت الناتو بـ "نمر من ورق"، مضيفا في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن: "بوتين يعرف ذلك أيضا".

ويسعى الأوروبيون الآن إلى تحمّل قدرٍ أكبر من المسؤوليات الدفاعية.
إنتاج عسكري
فقد أبدى المسؤولون المشاركون بوضع تلك الخطط في تسريع وتيرة إنتاج أوروبا للمعدات العسكرية الحيوية في المجالات التي تتأخر فيها عن الولايات المتحدة، بما في ذلك الغواصات، وقدرات الاستطلاع، والتزود بالوقود جوا، والتنقل الجوي.

كما أشار هؤلاء إلى إعلان ألمانيا والمملكة المتحدة الشهر الماضي عن مشروع مشترك لتطوير صواريخ كروز شبحية وأسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، باعتباره مثالًا على هذا التوجه الجديد.

كذلك أعادت بعض الدول النظر في مسألة التجنيد الإجباري، الذي أوقف منذ الحرب الباردة.
