هجرة إسرائيليّة عبر مطارات مصر

قالت صحيفة "ذا ماركر" ، إن غالبية الإسرائيليين الذين سافروا إلى الخارج خلال شهر آذار، خلال حرب الثانية، غادروا عبر مطارات مصر.



وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن معطيات تم نشرها من خلال للإحصاء تظهر أن 167 ألف إسرائيلي غادروا ، بانخفاض بنحو 75 % مقارنة بشهر آذار من العام 2025.



وأشارت إلى أنه بسبب القيود المفروضة على أثناء الحرب، غادر نحو 59 % من الإسرائيليين إلى الخارج عبر دول مجاورة.



ولفتت الصحيفة إلى أنه وبشكل غير مفاجئ، تم تسجيل هبوط بنحو 91% في دخول السياح والزوار إلى إسرائيل. (روسيا اليوم)

Advertisement