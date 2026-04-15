تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

بشأن الصين.. "خطوة روسية" جديدة وسط "حرب الشرق الأوسط"

15-04-2026 | 06:37
A-
A+
بشأن الصين.. خطوة روسية جديدة وسط حرب الشرق الأوسط
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده مستعدة لزيادة إمدادات الطاقة إلى الصين ودول أخرى متضررة من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.
 
 
وخلال مؤتمر صحفي في الصين، قال لافروف إنه "يمكن لروسيا، بالطبع، تعويض النقص في الموارد الذي تواجهه كل من الصين والدول الأخرى الراغبة في العمل معنا على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة"، وفق ما نقلت ⁠وكالات أنباء روسية.


وشدد الوزير الروسي على أن موسكو وبكين تمتلكان الوسائل اللازمة لتفادي تداعيات الأزمة، قائلا إن البلدين قادران على تجنب الاعتماد على ما وصفه بـ "جهود الولايات المتحدة لتعطيل أسواق الطاقة العالمية من خلال الصراع في الشرق الأوسط".


ودعت الصين، الاثنين الماضي، إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وإلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.


كذلك، اعتبرت بكين أن محاولة الولايات المتحدة فرض حصار على المضيق تمثل "عملاً خطيراً وغير مسؤول".


وتأتي هذه التصريحات خلال زيارة لافروف إلى الصين، حيث التقى الرئيس شي جين بينغ، الذي أكد أن استقرار العلاقات بين البلدين يعد "ثميناً بشكل خاص" في ظل ما وصفه بـ "الفوضى" التي يشهدها النظام الدولي.


أيضاً، دعا شي إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.


وتشهد العلاقات بين روسيا والصين تقاربا متزايدا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والتنسيق السياسي، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.


وفي هذا السياق، أكد لافروف أن العلاقات بين موسكو وبكين "تبقى راسخة في وجه كل العواصف"، مشيراً إلى أن التعاون بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني يعزز قدرة البلدين على مواجهة الصدمات الدولية. (الجزيرة نت)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

وزير الخارجية

فلاديمير بوتي

الشرق الأوسط

الجزيرة

التزام

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24