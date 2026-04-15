بشأن الصين.. "خطوة روسية" جديدة وسط "حرب الشرق الأوسط"

قال الروسي سيرغي لافروف إن بلاده مستعدة لزيادة إمدادات الطاقة إلى ودول أخرى متضررة من تداعيات الحرب في .



وخلال مؤتمر صحفي في الصين، قال لافروف إنه "يمكن لروسيا، بالطبع، تعويض النقص في الموارد الذي تواجهه كل من الصين والدول الأخرى الراغبة في العمل معنا على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة"، وفق ما نقلت ⁠وكالات أنباء روسية.





وشدد الوزير الروسي على أن وبكين تمتلكان الوسائل اللازمة لتفادي تداعيات الأزمة، قائلا إن البلدين قادران على تجنب الاعتماد على ما وصفه بـ "جهود لتعطيل أسواق الطاقة العالمية من خلال الصراع في الشرق الأوسط".





ودعت الصين، الاثنين الماضي، إلى ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، وإلى الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.





كذلك، اعتبرت بكين أن محاولة الولايات المتحدة فرض حصار على المضيق تمثل "عملاً خطيراً وغير مسؤول".





وتأتي هذه التصريحات خلال زيارة لافروف إلى الصين، حيث التقى الرئيس شي جين بينغ، الذي أكد أن استقرار العلاقات بين البلدين يعد "ثميناً بشكل خاص" في ظل ما وصفه بـ "الفوضى" التي يشهدها النظام الدولي.





أيضاً، دعا شي إلى تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين البلدين، مشدداً على ضرورة الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.





وتشهد العلاقات بين والصين تقاربا متزايدا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والتنسيق السياسي، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.





وفي هذا السياق، أكد لافروف أن العلاقات بين موسكو وبكين "تبقى راسخة في وجه كل العواصف"، مشيراً إلى أن التعاون بين ونظيره الصيني يعزز قدرة البلدين على مواجهة الصدمات الدولية. (الجزيرة نت)