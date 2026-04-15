عربي-دولي

آلاف الجنود الأميركيين في طريق إلى الشرق الأوسط

Lebanon 24
15-04-2026 | 07:46
آلاف الجنود الأميركيين في طريق إلى الشرق الأوسط
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنّ "وزارة الحرب الأميركية ستُرسل آلاف الجنود إلى الشرق الأوسط لتشديد الضغط على إيران".

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها: "البنتاغون سيرسل آلافا من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، في محاولة من إدارة ترامب للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الصراع المستمرّ منذ أسابيع هناك، مع النظر في إمكانية شنّ ضربات إضافية أو عمليات برية إذا لم يصمد وقف إطلاق النار الهش".

وأفاد التقرير بأن التعزيزات تشمل نحو 6000 جندي على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" والقطع البحرية المرافقة لها، ومن المتوقع وصولهم خلال الأيام القليلة المقبلة".

كما ستنضم إليهم لاحقا، في نهاية الشهر الجاري، مجموعة "بوكسر" البرمائية التي تحمل نحو 4200 جندي من قوات المارينز. (روسيا اليوم)
 
 
 
