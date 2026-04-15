آلاف الجنود الأميركيين في طريق إلى الشرق الأوسط

كشفت صحيفة " " نقلا عن مسؤولين أميركيين قولهم، إنّ "وزارة الحرب الأميركية ستُرسل آلاف الجنود إلى لتشديد الضغط على ".



وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادرها: " سيرسل آلافا من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة، في محاولة من للضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن ينهي الصراع المستمرّ منذ أسابيع هناك، مع النظر في إمكانية شنّ ضربات إضافية أو عمليات برية إذا لم يصمد وقف إطلاق النار الهش".



وأفاد التقرير بأن التعزيزات تشمل نحو 6000 جندي على متن حاملة الطائرات "يو إس إس إتش دبليو بوش" والقطع البحرية المرافقة لها، ومن المتوقع وصولهم خلال الأيام القليلة المقبلة".



كما ستنضم إليهم لاحقا، في نهاية الشهر الجاري، مجموعة "بوكسر" البرمائية التي تحمل نحو 4200 جندي من قوات المارينز. (روسيا اليوم)

