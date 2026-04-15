مأساة في سوريا... هكذا تُوفِيَ 5 أطفال من عائلة واحدة

شهدت بلدة دير الحجر في ريف العاصمة ، حادثاً مأسوياً، إثر اندلاع حريق في خيمتين لعائلة واحدة، أسفر عن وفاة خمسة أطفال وإصابة آخرين بحروق متفاوتة.



وقال الدفاع المدني السوري، إن المعطيات تُشير إلى أن الحريق اندلع بسبب مدفأة كانت مشتعلة داخل خيمة. (ارم نيوز)

