عربي-دولي
تحوّل مفاجئ إيراني بشأن هرمز.. هذا ما يتم طرحه!
Lebanon 24
15-04-2026
|
16:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت "
رويترز
" عن "مصدر إيراني مطلع" أن
طهران
"قد تنظر" في السماح للسفن بالمرور بحرية عبر الجانب العُماني من مضيق هرمز من دون التعرض لخطر الهجوم، ضمن المقترحات التي طرحتها خلال المفاوضات مع
الولايات المتحدة
إذا تم التوصل إلى اتفاق يمنع عودة الحرب بعد الهدنة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إن
إيران
قد تكون مستعدة للسماح للسفن باستخدام الجانب الآخر من المضيق في المياه العُمانية من دون عوائق.
ولم يوضح المصدر ما إذا كانت طهران ستوافق أيضاً على إزالة أي ألغام ربما تكون قد زرعتها في تلك المنطقة، أو ما إذا كان السماح بالمرور سيشمل جميع السفن، بما فيها المرتبطة بإسرائيل.
لكنه أشار إلى أن هذا الطرح يبقى مرتبطاً باستعداد
واشنطن
لتلبية مطالب إيران، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لأي تقدم محتمل في ملف مضيق هرمز.
وأفادت "رويترز" بأن
البيت الأبيض
لم يرد بعد على طلب للتعليق، كما لم تتمكن من الحصول على تعليق من
وزارة الخارجية الإيرانية
.
ونقلت الوكالة كذلك عن "مصدر أمني غربي" أن فكرة السماح للسفن بالمرور عبر المياه العُمانية من دون عوائق كانت مطروحة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن قدمت أي رد. (ارم)
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز تحول لهزيمة أخرى للعدو وندرس ترتيبات خاصة لإدارته حتى بعد الحرب
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز تحول لهزيمة أخرى للعدو وندرس ترتيبات خاصة لإدارته حتى بعد الحرب
البرلمان الإيراني: سنحوّل الأسلوب الجديد لإدارة مضيق هرمز إلى قانون
البرلمان الإيراني: سنحوّل الأسلوب الجديد لإدارة مضيق هرمز إلى قانون
مسؤول إيراني: هذا هو شرطنا للسماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز
مسؤول إيراني: هذا هو شرطنا للسماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز
متحدث ألماني بشأن إيران: نفهم أن الحصار الأميركي سيكون للموانئ الإيرانية وليس لمضيق هرمز
متحدث ألماني بشأن إيران: نفهم أن الحصار الأميركي سيكون للموانئ الإيرانية وليس لمضيق هرمز
اتصال قطري أميركي.. تميم يؤكد لترامب دعم استقرار الطاقة والدفع نحو التهدئة
اتصال قطري أميركي.. تميم يؤكد لترامب دعم استقرار الطاقة والدفع نحو التهدئة
ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني
ولي العهد السعودي يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني
تقلبات وطرق مقطوعة.. أمطار تعلق الدارسة في تونس
تقلبات وطرق مقطوعة.. أمطار تعلق الدارسة في تونس
صعود تاريخي للعملة الإسرائيلية بعد 30 عاماً
صعود تاريخي للعملة الإسرائيلية بعد 30 عاماً
هل تقلب الصين الطاولة على ترامب.. السر عند "البترويوان"!
هل تقلب الصين الطاولة على ترامب.. السر عند "البترويوان"!
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
إلى مشتركي "تاتش".. بيانٌ مهم جداً
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
اقفال مصنع حلويات بالشمع الأحمر وتوقيف صاحبه
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
مطاردة جوية.. هذه تفاصيل "ضربة السعديات - الجية"
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
إخلاء فندق في جل الديب لهذا السبب
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
موفد بري في السعودية وسفير جديد في بيروت
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
