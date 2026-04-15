تحوّل مفاجئ إيراني بشأن هرمز.. هذا ما يتم طرحه!

نقلت " " عن "مصدر إيراني مطلع" أن "قد تنظر" في السماح للسفن بالمرور بحرية عبر الجانب العُماني من مضيق هرمز من دون التعرض لخطر الهجوم، ضمن المقترحات التي طرحتها خلال المفاوضات مع إذا تم التوصل إلى اتفاق يمنع عودة الحرب بعد الهدنة.



وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إن قد تكون مستعدة للسماح للسفن باستخدام الجانب الآخر من المضيق في المياه العُمانية من دون عوائق.



ولم يوضح المصدر ما إذا كانت طهران ستوافق أيضاً على إزالة أي ألغام ربما تكون قد زرعتها في تلك المنطقة، أو ما إذا كان السماح بالمرور سيشمل جميع السفن، بما فيها المرتبطة بإسرائيل.



لكنه أشار إلى أن هذا الطرح يبقى مرتبطاً باستعداد لتلبية مطالب إيران، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لأي تقدم محتمل في ملف مضيق هرمز.



وأفادت "رويترز" بأن لم يرد بعد على طلب للتعليق، كما لم تتمكن من الحصول على تعليق من .



ونقلت الوكالة كذلك عن "مصدر أمني غربي" أن فكرة السماح للسفن بالمرور عبر المياه العُمانية من دون عوائق كانت مطروحة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن قدمت أي رد. (ارم)

