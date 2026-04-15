عربي-دولي

تحوّل مفاجئ إيراني بشأن هرمز.. هذا ما يتم طرحه!

15-04-2026 | 16:02
تحوّل مفاجئ إيراني بشأن هرمز.. هذا ما يتم طرحه!
نقلت "رويترز" عن "مصدر إيراني مطلع" أن طهران "قد تنظر" في السماح للسفن بالمرور بحرية عبر الجانب العُماني من مضيق هرمز من دون التعرض لخطر الهجوم، ضمن المقترحات التي طرحتها خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة إذا تم التوصل إلى اتفاق يمنع عودة الحرب بعد الهدنة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، إن إيران قد تكون مستعدة للسماح للسفن باستخدام الجانب الآخر من المضيق في المياه العُمانية من دون عوائق.

ولم يوضح المصدر ما إذا كانت طهران ستوافق أيضاً على إزالة أي ألغام ربما تكون قد زرعتها في تلك المنطقة، أو ما إذا كان السماح بالمرور سيشمل جميع السفن، بما فيها المرتبطة بإسرائيل.

لكنه أشار إلى أن هذا الطرح يبقى مرتبطاً باستعداد واشنطن لتلبية مطالب إيران، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لأي تقدم محتمل في ملف مضيق هرمز.

وأفادت "رويترز" بأن البيت الأبيض لم يرد بعد على طلب للتعليق، كما لم تتمكن من الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الإيرانية.

ونقلت الوكالة كذلك عن "مصدر أمني غربي" أن فكرة السماح للسفن بالمرور عبر المياه العُمانية من دون عوائق كانت مطروحة، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن قدمت أي رد. (ارم)
وزير الخارجية الإيراني: مضيق هرمز تحول لهزيمة أخرى للعدو وندرس ترتيبات خاصة لإدارته حتى بعد الحرب
البرلمان الإيراني: سنحوّل الأسلوب الجديد لإدارة مضيق هرمز إلى قانون
مسؤول إيراني: هذا هو شرطنا للسماح بمرور ناقلات نفط عبر هرمز
متحدث ألماني بشأن إيران: نفهم أن الحصار الأميركي سيكون للموانئ الإيرانية وليس لمضيق هرمز
