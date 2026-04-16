بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار

16-04-2026 | 07:31
بزشكيان: صمود الشعب الإيراني أحبط مخططات الفوضى خلال وقف إطلاق النار
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على الدور المحوري للشعب الإيراني في إدارة مرحلة وقف النار، مشيرا إلى أن صموده أجبر القوى المعادية على التراجع.


وقال بزشكيان إن الشعب الإيراني لعب دورا محوريا في إدارة هذه المرحلة الحساسة من وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن قوى ذات نفوذ واسع كانت تقف خلال الحرب ضد مصالح الشعب، لكن صموده وإرادته الوطنية أجبرتها على التراجع، معتبرا ذلك إنجازا استراتيجياً للبلاد.


وأضاف أن الحضور الواعي للشعب الإيراني أحبط السيناريوهات المعدة مسبقا لزرع الفوضى وخلق الانقسامات، وساهم في تقوية الانسجام الوطني بما يخالف حسابات العدو، لافتا إلى أن الخصم، عندما وصل إلى مرحلة اليأس، لجأ إلى استهداف البنى التحتية الحيوية المدنية في محاولة لإضعاف الشعب وزعزعة ثقته.


وشدد بزشكيان على أن البلاد واجهت في آن واحد الحرب والحصار والضغوط الاقتصادية الكبرى، إلا أن الناس لم يواجهوا نقصا حقيقيا في السلع الأساسية، ما يعبر عن درجة متقدمة من إدارة الموارد وتماسك المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في ظل الظروف الميدانية الصعبة.
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني ينفي تنفيذه أي هجمات خلال فترة وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إذا خرج الشعب الإيراني للتظاهر فسيتم إطلاق النار عليه مباشرة والشعب سيقاتل إذا تلقى الأسلحة
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الإيرانية: بزشكيان بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي المفاوضات مع أميركا ووقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي يرفض وقف إطلاق النار: سنواصل القتال من أجل شعبنا وأمننا
lebanon 24
Lebanon24
16/04/2026 15:37:59 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:21 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:18 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:01 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:57 | 2026-04-16 Lebanon 24 Lebanon 24
