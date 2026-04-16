تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا تتعرّض لهجوم مسيّرات في البحر الأسود وإصابة قبطانها

16-04-2026 | 07:48
A-
A+
ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا تتعرّض لهجوم مسيّرات في البحر الأسود وإصابة قبطانها
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، بأن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا تعرّضت لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية داخل المياه الإقليمية الروسية في البحر الأسود، ما أدى إلى إصابة قبطانها.

وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة، سفيتلانا بيترينكو، في بيان مصوّر، أن القبطان، وهو مواطن تركي، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت بيترينكو أيضا أن لجنة التحقيق رفعت دعوى جنائية بموجب مادة "عمل إرهابي" من القانون الجنائي الروسي على خلفية مقتل وإصابة مدنيين جراء الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية بطائرات مسيرة على منشأت مدنية في إقليم كراسنودار في جنوب روسيا الليلة الماضية.

وفي وقت سابق أعلن حاكم إقليم كراسنودار فنيامين كوندراتيف أن حطام مسيرة أوكرانية أصاب سفينة مدنية في مدينة نوفوروسيسك بالإقليم الليلة الماضية مما تسبب باندلاع حريق، وتم إخماده بسرعة.
لجنة التحقيق الروسية

لجنة التحقيق

البحر الأسود

جنوب روسيا

الأوكرانية

كراسنودار

سفيتلانا

باسم ال

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-04-16
Lebanon24
10:58 | 2026-04-16
Lebanon24
10:44 | 2026-04-16
Lebanon24
10:32 | 2026-04-16
Lebanon24
10:30 | 2026-04-16
Lebanon24
10:00 | 2026-04-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24