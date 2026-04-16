ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا تتعرّض لهجوم مسيّرات في البحر الأسود وإصابة قبطانها

أفادت ، اليوم الخميس، بأن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا تعرّضت لهجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية داخل المياه الإقليمية الروسية في ، ما أدى إلى إصابة قبطانها.



وأوضحت المتحدثة باسم اللجنة، بيترينكو، في بيان مصوّر، أن القبطان، وهو مواطن ، نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وذكرت بيترينكو أيضا أن رفعت دعوى جنائية بموجب مادة "عمل إرهابي" من القانون الجنائي الروسي على خلفية مقتل وإصابة مدنيين جراء الهجوم الذي شنته القوات بطائرات مسيرة على منشأت مدنية في إقليم في الليلة الماضية.



وفي وقت سابق أعلن حاكم إقليم كراسنودار فنيامين كوندراتيف أن حطام مسيرة أوكرانية أصاب سفينة مدنية في مدينة نوفوروسيسك بالإقليم الليلة الماضية مما تسبب باندلاع حريق، وتم إخماده بسرعة.

Advertisement