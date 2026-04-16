رئيسة المغوضية الأوروبية: أمن الخليج وأوروبا مترابط

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم، أن أمن وأوروبا مترابط، مشددة على تضامن الكامل مع لدول الخليج العربية ودوله الأعضاء في مواجهة الهجمات غير المبررة من .



وقالت فون دير لاين، في بيان عقب اجتماعها في بروكسل مع جاسم محمد البديوي لمجلس التعاون ، إن التطورات الأخيرة تظهر بوضوح سبب عدم وجوب امتلاك إيران أسلحة نووية.

وأعربت المسؤولة الأوروبية عن تقديرها للتضامن وجهود الوساطة التي أبدتها العديد من دول الخليج في الحرب الروسية - ، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب شراكة أوثق بين ودول الخليج.



وأضافت أن القمة المرتقبة بين الاتحاد ومجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من العام الحالي تمثل فرصة مثالية لتعزيز العلاقات بين الجانبين.



كما أعربت فون دير لاين عن تطلعها إلى مواصلة المناقشات في قبرص الأسبوع المقبل.