تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لوقف حرب إيران.. مجموعة من الديمقراطيين تناقش خطة "تصويت يومي" بمجلس النواب الأميركي

Lebanon 24
16-04-2026 | 23:20
A-
A+
لوقف حرب إيران.. مجموعة من الديمقراطيين تناقش خطة تصويت يومي بمجلس النواب الأميركي
لوقف حرب إيران.. مجموعة من الديمقراطيين تناقش خطة تصويت يومي بمجلس النواب الأميركي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أورد موقع "أكسيوس" الإخباري ان مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي تناقش خططة لإجراء "تصويت يومي" على قرار بشأن صلاحيات الحرب مع إيران، إلى أن يتم إقراره نهائيا أو تنتهي الحرب.

ويجتهد الديمقراطيون، الرافضون لحرب إيران، جاهدين على حث نواب الحزب بأكملهم على تبني الفكرة، لمقاومة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وليس من الواضح ما إذا كانت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب ستدعم هذه الخطة، لكن حتى بعض المعتدلين لم يرفضوا الاقتراح.

وقالت النائبة الديمقراطية سوزي لي (من نيفادا)، إنها ترحب بهذا المقترح، كما قال النائب جاريد موسكوفيتز (ديمقراطي من فلوريدا): "صوتُّ لصالح المقترح مرتين، وسأصوت لصالحه كلما دعت الحاجة".

وطرحت الفكرة خلال غداء عمل للتكتل التقدمي التابع للحزب الديمقراطي في الكونغرس، الخميس، وفقا لما قالته مصادر متعددة مطلعة على الأمر لـ"أكسيوس".
وكشفت المصادر أن أحد الأعضاء اقترح "تقديم عدد كاف من قرارات صلاحيات الحرب"، لإجبار مجلس النواب على التصويت عليها يوميا خلال جلساته، وهو اقتراح لاقى استحسانا.

وقال مصدر إن الخطة ليست نهائية، لكنه أشار إلى أن الأعضاء "أبدوا اهتماما بها"، وأن الأمر "لا يقتصر على مجرد حديث فردي".

وجاء هذا اللقاء بعد فشل الديمقراطيين في مجلس النواب بفارق ضئيل في تمرير قرار صلاحيات الحرب، الذي فرضه العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس غريغ ميكس، وهو ديمقراطي من نيويورك، وكان يسعى إلى كبح جماح إدارة ترامب في الاستمرار بالعمليات العسكرية.

وفشل التصويت الذي جرى صباحأمس  الخميس بنتيجة 213 صوتا مقابل 214، مما سمح لترامب باستئناف العمليات العسكرية من دون الرجوع إلى النواب.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب الأميركي: محاولة الديمقراطيين وقف الحرب ضد إيران أمر مخز
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: روبيو أبلغ نظراءه في مجموعة السبع أن حرب إيران "مسألة أسابيع"
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": نائب الرئيس الأميركي يستعد لتولي قيادة الجهود الأميركية لإنهاء حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": نائب الرئيس الأميركي يستعد لتولي قيادة الجهود الأميركية لإنهاء حرب إيران
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:05:37 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الديمقراطيون

دارة الرئيس

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

نيويورك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24