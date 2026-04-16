لوقف حرب إيران.. مجموعة من الديمقراطيين تناقش خطة "تصويت يومي" بمجلس النواب الأميركي

أورد موقع "أكسيوس" الإخباري ان مجموعة من في مجلس النواب الأميركي تناقش خططة لإجراء "تصويت يومي" على قرار بشأن صلاحيات الحرب مع ، إلى أن يتم إقراره نهائيا أو تنتهي الحرب.ويجتهد ، الرافضون لحرب إيران، جاهدين على حث نواب الحزب بأكملهم على تبني الفكرة، لمقاومة إدارة الرئيس الأميركي .وليس من الواضح ما إذا كانت قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب ستدعم هذه الخطة، لكن حتى بعض المعتدلين لم يرفضوا الاقتراح.وقالت النائبة سوزي لي (من نيفادا)، إنها ترحب بهذا المقترح، كما قال النائب جاريد موسكوفيتز (ديمقراطي من فلوريدا): "صوتُّ لصالح المقترح مرتين، وسأصوت لصالحه كلما دعت الحاجة".وطرحت الفكرة خلال غداء عمل للتكتل التقدمي التابع للحزب في الكونغرس، الخميس، وفقا لما قالته مصادر متعددة مطلعة على الأمر لـ"أكسيوس".وكشفت المصادر أن أحد الأعضاء اقترح "تقديم عدد كاف من قرارات صلاحيات الحرب"، لإجبار مجلس النواب على التصويت عليها يوميا خلال جلساته، وهو اقتراح لاقى استحسانا.وقال مصدر إن الخطة ليست نهائية، لكنه أشار إلى أن الأعضاء "أبدوا اهتماما بها"، وأن الأمر "لا يقتصر على مجرد حديث فردي".وجاء هذا اللقاء بعد فشل الديمقراطيين في مجلس النواب بفارق ضئيل في تمرير قرار صلاحيات الحرب، الذي فرضه العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس غريغ ميكس، وهو من ، وكان يسعى إلى كبح جماح إدارة في الاستمرار بالعمليات العسكرية.وفشل التصويت الذي جرى صباحأمس الخميس بنتيجة 213 صوتا مقابل 214، مما سمح لترامب باستئناف العمليات العسكرية من دون الرجوع إلى النواب.