أزمة وقود طائرات حادة تضرب شركات طيران.. تقرير يُحذر

16-04-2026 | 23:30
أزمة وقود طائرات حادة تضرب شركات طيران.. تقرير يُحذر
أزمة وقود طائرات حادة تضرب شركات طيران.. تقرير يُحذر photos 0
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا حذر من أزمة وقود طائرات حادة تضرب شركات طيران، لا سيما أوروبية، بدرجة تهدد قدرتها على تسيير الرحلات.

وأجبرت حرب إيران وما رافقها من إغلاق مضيق هرمز، شركات الطيران على رفع أسعار تذاكرها وتقليص عدد الرحلات، لكن قريبا قد يواجه بعضها صعوبة في الحصول على كميات كافية من وقود الطائرات لتسيير رحلاتها.

ومؤخرا أعلنت "رايان إير"، شركة الطيران منخفضة التكلفة التي تهيمن على السوق الداخلية في أوروبا، أن مورديها لا يستطيعون ضمان توفير كميات كافية من وقود الطائرات، بسبب توقف حركة النفط عبر مضيق هرمز.

وأوضحت الشركة في بيان، أن "الوقود قد يكون شحيحا إذا لم تبدأ سفن الطاقة بالمرور عبر مضيق هرمز قريبا".

وقالت: "إذا انتهت حرب إيران قريبا فلن يتأثر الإمداد، أما إذا استمر إغلاق مضيق هرمز حتى مايو أو يونيو، فلا يمكننا استبعاد مخاطر انقطاع إمدادات الوقود في بعض المطارات الأوروبية".

وأغلقت إيران فعليا مضيق هرمز منذ بداية الحرب، وبعد فشل مفاوضات مع الولايات المتحدة مؤخرا فرض الجيش الأميركي حصارا لقطع الصادرات الإيرانية عبر المضيق، والأربعاء هددت إيران بتعطيل التجارة في أنحاء المنطقة.

وتعتمد أوروبا بشكل كبير على وقود الطائرات المستورد، نظرا لإغلاق العديد من مصافي النفط فيها خلال العقود الأخيرة.

فبريطانيا، أكبر مستهلك لوقود الطائرات في أوروبا، لا تملك سوى 4 مصاف فقط، بعد أن كان لديها 18 مصفاة في سبعينيات القرن الماضي.

وتعد أوروبا أكبر مستهلك لوقود الطائرات الذي يشحن عبر مضيق هرمز، وتمثل الشحنات من خلال المضيق نحو 41 بالمئة من إجمالي واردات أوروبا من وقود الطائرات، ونحو 36 بالمئة من إجمالي واردات إفريقيا منه، وفق مجموعة "ماكواري"، شركة الخدمات المالية الأسترالية.

وحتى يوم الثلاثاء، ارتفعت أسعار وقود الطائرات عالميا بنحو 80 بالمئة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب وفقا لمؤشر "بلاتس"، ورفعت شركات الطيران حول العالم أسعار التذاكر، كما قلصت الرحلات غير المربحة.
 
مواضيع ذات صلة
شركة "لوفتهانزا" الألمانية تتأهب لأزمة وقود طائرات وتبحث في تقليص أسطولها
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: قطاع الطيران الأوروبي قد يواجه نقصا في إمدادات وقود الطائرات
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب غلاء الوقود.. شركات طيران تلغي رحلاتها
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24
إن بي سي عن مصادر: البيت الأبيض يرى أن أمامه أسبوعين قبل تحول ارتفاع أسعار الوقود إلى أزمة سياسية حادة
lebanon 24
Lebanon24
17/04/2026 11:06:02 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:46 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:55 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:37 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:24 | 2026-04-17 Lebanon 24 Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:46 | 2026-04-17
Lebanon24
03:08 | 2026-04-17
Lebanon24
02:55 | 2026-04-17
Lebanon24
02:37 | 2026-04-17
Lebanon24
02:24 | 2026-04-17
Lebanon24
02:06 | 2026-04-17
