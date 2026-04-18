السعودية: للتشدد بضرورة الالتزام بتصريح أداء مناسك الحج

شدّدت وزارة الحج والعمرة على ضرورة جميع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي خدمات الحج، بتوعية الحجاج بالحصول على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج لهذا العام، واتباع المسارات النظامية المعتمدة، وذلك في إطار حرصها على سلامة ضيوف ، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم.

كما أوضحت الوزارة أن أداء فريضة الحج يقتصر على الحاصلين على تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي محاولات لأداء الحج دون تصريح، إذ يُعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، تُطبق بحق مرتكبيها النظامية.



في سياق متصل، شددت الوزارة على أن الالتزام بالإجراءات النظامية يرفع مستويات السلامة والتنظيم، ويعزز كفاءة إدارة الحشود، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة، ويرفع جودة تجربة ضيوف الرحمن خلال الموسم.



وأشارت أيضاً إلى أن التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات بدأ مباشرةً بعد انتهاء موسم حج العام الماضي، من خلال عقد اجتماعات دورية، وتنفيذ برامج توعوية مستمرة؛ بهدف تعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات، وتأكيد أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.