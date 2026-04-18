واشنطن تفرض "غضباً اقتصادياً" على قادة "ميليشيات عراقية" موالية لطهران

18-04-2026 | 12:12
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية سبعة من قادة "الميليشيات العراقية المدعومة من إيران" على قائمة العقوبات، في خطوة وصفتها بأنها امتداد اقتصادي للحملة المتصاعدة ضد طهران والتي انطلقت في الثامن والعشرين من شباط الماضي بمشاركة إسرائيلية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" أن القادة المستهدفين متورطون في التخطيط والإشراف على هجمات ضد أفراد ومنشآت ومصالح أميركية داخل العراق. وأكد البيان أن تلك الجماعات "تستنزف ثروات العراق" لتمويل أنشطتها وتقويض سيادة البلاد.

وشملت العقوبات شخصيات بارزة في فصائل وصفتها الوزارة بأنها "من أكثر المنظمات عنفاً"، ومنها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وحركة النجباء وعصائب أهل الحق.

وذكّرت الوزارة بحوادث سابقة نسبت إلى كتائب حزب الله، بينها اختطاف الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون لمدّة أسبوع وإطلاق سراحها في السابع من نيسان الجاري، إضافة إلى احتجاز الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف منذ آذار 2023 وحتى أيلول 2025. كما أشارت إلى مقتل ثلاثة أميركيين في الأردن خلال كانون الثاني 2024 على يد الجماعة ذاتها.
تظهر الصحفية الأمريكية شيلي كيتلسون في صورة التُقطت لها في بغداد بتاريخ 31 مارس/آذار، قبيل اختطافها. وقد سلط اختفاؤها الضوء على التهديد الذي تشكله الميليشيات المدعومة من إيران، وعلى تدهور الوضع الأمني في العراق ما بعد الحرب.
