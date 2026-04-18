واشنطن تفرض "غضباً اقتصادياً" على قادة "ميليشيات عراقية" موالية لطهران

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" أن المستهدفين متورطون في التخطيط والإشراف على هجمات ضد أفراد ومنشآت ومصالح أميركية داخل . وأكد البيان أن تلك الجماعات "تستنزف ثروات العراق" لتمويل أنشطتها وتقويض سيادة البلاد.وشملت العقوبات شخصيات بارزة في فصائل وصفتها الوزارة بأنها "من أكثر المنظمات عنفاً"، ومنها كتائب وكتائب سيد وحركة النجباء وعصائب أهل الحق.وذكّرت الوزارة بحوادث سابقة نسبت إلى كتائب حزب الله، بينها اختطاف الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون لمدّة أسبوع وإطلاق سراحها في السابع من نيسان الجاري، إضافة إلى احتجاز الباحثة إليزابيث تسوركوف منذ آذار 2023 وحتى أيلول 2025. كما أشارت إلى مقتل ثلاثة أميركيين في الأردن خلال كانون الثاني 2024 على يد الجماعة ذاتها.