إقتصاد
واشنطن تفرض "غضباً اقتصادياً" على قادة "ميليشيات عراقية" موالية لطهران
Lebanon 24
18-04-2026
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية سبعة من قادة "الميليشيات
العراقية
المدعومة من
إيران
" على قائمة
العقوبات
، في خطوة وصفتها بأنها امتداد اقتصادي للحملة المتصاعدة ضد طهران والتي انطلقت في الثامن والعشرين من شباط الماضي بمشاركة إسرائيلية.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "أوفاك" أن
القادة
المستهدفين متورطون في التخطيط والإشراف على هجمات ضد أفراد ومنشآت ومصالح أميركية داخل
العراق
. وأكد البيان أن تلك الجماعات "تستنزف ثروات العراق" لتمويل أنشطتها وتقويض سيادة البلاد.
وشملت العقوبات شخصيات بارزة في فصائل وصفتها الوزارة بأنها "من أكثر المنظمات عنفاً"، ومنها كتائب
حزب الله
وكتائب سيد
الشهداء
وحركة النجباء وعصائب أهل الحق.
وذكّرت الوزارة بحوادث سابقة نسبت إلى كتائب حزب الله، بينها اختطاف الصحفية الأميركية شيلي كيتلسون لمدّة أسبوع وإطلاق سراحها في السابع من نيسان الجاري، إضافة إلى احتجاز الباحثة
الإسرائيلية
إليزابيث تسوركوف منذ آذار 2023 وحتى أيلول 2025. كما أشارت إلى مقتل ثلاثة أميركيين في الأردن خلال كانون الثاني 2024 على يد الجماعة ذاتها.
