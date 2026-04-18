عربي-دولي
إرهورمان: تنسيق "كامل ومتزايد" مع أنقرة في ملف قبرص والسياسة الخارجية
Lebanon 24
18-04-2026
|
12:14
أكد توفان إرهورمان، رئيس
جمهورية
شمال قبرص
التركية
، أن جميع الخطوات المتصلة بالملف القبرصي والسياسة الخارجية تتم بالتنسيق الوثيق مع
تركيا
، متعهداً بتعزيز هذا النهج خلال فترة ولايته.
وقال إرهورمان في تصريح لوكالة "الأناضول" السبت على هامش منتدى أنطاليا للدبلوماسية 2026، إن التشاور مع أنقرة "ممارسة راسخة" في عهد جميع
القادة
السابقين، وإنه سيحرص على استمرارها وتنميتها.
وأشار إلى أن التنسيق مع المسؤولين
الأتراك
يجري "بشكل يومي"، واصفاً اجتماعه الأخير بالرئيس
رجب طيب أردوغان
بأنه "مثمر للغاية". وأوضح أن اللقاء تناول مستجدات القضية القبرصية والتحولات الإقليمية الأوسع وانعكاساتها المحتملة على النزاع، مع تأكيد الجانبين على "التنسيق التام".
وشدد إرهورمان على أن الجانب القبرصي
التركي
منفتح على الحوار لكنه "لا ينوي الاقتصار على طاولة المفاوضات فقط"، مضيفاً: "علمنا التاريخ أن هناك عالماً خارج إطار المفاوضات. سنواصل المساعي بحسن نية من أجل التوصل إلى حل".
ويختتم المنتدى أعماله الأحد تحت شعار "رسم خريطة الغد، وإدارة حالات عدم اليقين"، بمشاركة قادة ومسؤولين دوليين في مدينة أنطاليا جنوب تركيا.
مواضيع ذات صلة
توتر العلاقات مع قبرص ورجّي "يتبرأ" من "حزب الله"
توتر العلاقات مع قبرص ورجّي "يتبرأ" من "حزب الله"
خلف أفق "النصر الكامل".. قلق إسرائيلي متزايد من "حرب بلا نهاية"
خلف أفق "النصر الكامل".. قلق إسرائيلي متزايد من "حرب بلا نهاية"
"الخارجية" تدين استهداف اليونيفيل: الدولة عازمة على فرض سيادتها على كامل أراضيها
"الخارجية" تدين استهداف اليونيفيل: الدولة عازمة على فرض سيادتها على كامل أراضيها
وزير دفاع بريطانيا: نشر قوات إضافية في قبرص وتنسق دفاعي مع الحلفاء لمواجهة تهديد إيران
وزير دفاع بريطانيا: نشر قوات إضافية في قبرص وتنسق دفاعي مع الحلفاء لمواجهة تهديد إيران
قد يعجبك أيضاً
جنى مليارات الدولارات.. من هو الرابح الحقيقي في الحرب الإيرانية؟
جنى مليارات الدولارات.. من هو الرابح الحقيقي في الحرب الإيرانية؟
13:30 | 2026-04-18
إدانات عربية وإسلامية بعد تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً في"أرض الصومال"
إدانات عربية وإسلامية بعد تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً في"أرض الصومال"
13:29 | 2026-04-18
تطوّر خطير.. هذا ما ستفعله أميركا بسفن مرتبطة بإيران
تطوّر خطير.. هذا ما ستفعله أميركا بسفن مرتبطة بإيران
13:01 | 2026-04-18
الرياض تدين استهداف الكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل"
الرياض تدين استهداف الكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل"
12:43 | 2026-04-18
أرقام مُرعبة.. هذه حصيلة شهداء وجرحى غزة خلال الحرب الاسرائيلية
أرقام مُرعبة.. هذه حصيلة شهداء وجرحى غزة خلال الحرب الاسرائيلية
12:23 | 2026-04-18
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
عون يقترح انتخابات نيابية مبكرة لتغيير الحكومة؟
22:36 | 2026-04-17
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
كواليس "قرار هدنة لبنان".. تقرير إسرائيلي يكشفها
14:32 | 2026-04-17
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
عن العلاقات بين لبنان وإسرائيل... ماذا قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"؟
07:00 | 2026-04-18
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2026-04-18
جنى مليارات الدولارات.. من هو الرابح الحقيقي في الحرب الإيرانية؟
13:29 | 2026-04-18
إدانات عربية وإسلامية بعد تعيين إسرائيل مبعوثاً دبلوماسياً في"أرض الصومال"
13:01 | 2026-04-18
تطوّر خطير.. هذا ما ستفعله أميركا بسفن مرتبطة بإيران
12:43 | 2026-04-18
الرياض تدين استهداف الكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل"
12:23 | 2026-04-18
أرقام مُرعبة.. هذه حصيلة شهداء وجرحى غزة خلال الحرب الاسرائيلية
12:18 | 2026-04-18
طالبت بمحاسبة الفاعلين.. الهند تدين الهجوم على "اليونيفيل"
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
توقف قلبه لـ 8 دقائق قبل ان يتمكن الأطباء من إنعاشه.. تفاصيل دقيقة بشأن حالة هذا الفنان الشهير
01:31 | 2026-04-18
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
