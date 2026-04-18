19
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
Advertisement
عربي-دولي
فيدان: انسحاب أميركي "غير منسق" من أمن أوروبا سيكون مدمراً
18-04-2026
|
15:31
حذر
وزير الخارجية
التركي
هاكان فيدان السبت من أن أي انسحاب أميركي من "البنية الأمنية الأوروبية"، حتى لو كان جزئياً، قد يكون "مدمراً للغاية" إذا جرى دون تنسيق مسبق.
وقال فيدان خلال جلسة نقاشية في منتدى أنطاليا للدبلوماسية جنوب
تركيا
: "نناقش بشكل مكثف كيفية إدارة آثار انسحاب
الولايات المتحدة
من البنية الأمنية الأوروبية أو التخفيف من تلك الآثار"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.
وتأتي تصريحات الوزير التركي في ظل تهديدات سابقة للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك عقب رفض الأعضاء
الأوروبيين
إرسال سفن لفتح مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب. وتزامن ذلك مع خلافات أوسع أشعلها إعلان
ترامب
رغبته في الاستحواذ على غرينلاند.
وانتقد فيدان، الذي تُعد بلاده عضواً في "الناتو" دون
الاتحاد الأوروبي
، تصرف دول التكتل
الأوروبي
داخل الحلف "وكأنها ناد منفصل" يتخذ قراراته بشكل أحادي حتى لو تعارضت مع موقف الحلف العام.
ودعا الوزير أعضاء الحلف إلى استثمار القمة المرتقبة في أنقرة خلال تموز المقبل لإعادة ضبط العلاقات مع ترامب وواشنطن، مع التحسب في الوقت ذاته لاحتمال تقليص الانخراط الأميركي.
Advertisement
"انسحاب القوات الأميركيّة من أوروبا".. ماذا يعني؟
تقرير أميركي: لهذا السبب سيكون إحتلال إسرائيل لجنوب لبنان من مصلحة "حزب الله"
مصادر لـ "يسرائيل هيوم": لا انسحاب من لبنان قبل إزالة تهديد حزب الله
ترامب لصحيفة "تيلغراف": ندرس بقوة انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو
هدنة إيران على المحك.. تنسيق إسرائيلي - أميركي لـ"ساعة الصفر"
00:52 | 2026-04-19
هدنة إيران على المحك.. تنسيق إسرائيلي - أميركي لـ"ساعة الصفر"
00:52 | 2026-04-19
تقرير: تفاهمات تشمل 80% من الملف النووي بين واشنطن وطهران
16:57 | 2026-04-18
تقرير: تفاهمات تشمل 80% من الملف النووي بين واشنطن وطهران
16:57 | 2026-04-18
غوتيريش يدين استهداف "اليونيفيل" في لبنان
16:57 | 2026-04-18
غوتيريش يدين استهداف "اليونيفيل" في لبنان
16:57 | 2026-04-18
لبحث تداعيات حرب الشرق الأوسط.. قائد فيلق القدس في بغداد
16:19 | 2026-04-18
لبحث تداعيات حرب الشرق الأوسط.. قائد فيلق القدس في بغداد
16:19 | 2026-04-18
الحرس الثوري يقصف مواقع في كردستان العراق.. وحالة تأهب على الحدود
16:15 | 2026-04-18
الحرس الثوري يقصف مواقع في كردستان العراق.. وحالة تأهب على الحدود
16:15 | 2026-04-18
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
أموال ستصل إلى لبنانيين قريبا.. هذا حجمها
13:25 | 2026-04-18
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
في الضاحية.. خطوة جديدة لـ"الحزب"
07:47 | 2026-04-18
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
ماذا وجد مواطنون عادوا إلى منازلهم في الجنوب؟
07:45 | 2026-04-18
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
ممثل لبنانيّ ينشر فيديو لمنزله المدمّر: أول صبحية بعد وقف إطلاق النار
05:50 | 2026-04-18
من بلدية عند الحدود في الجنوب.. نداءٌ عاجل
11:42 | 2026-04-18
من بلدية عند الحدود في الجنوب.. نداءٌ عاجل
11:42 | 2026-04-18
00:52 | 2026-04-19
هدنة إيران على المحك.. تنسيق إسرائيلي - أميركي لـ"ساعة الصفر"
16:57 | 2026-04-18
تقرير: تفاهمات تشمل 80% من الملف النووي بين واشنطن وطهران
16:57 | 2026-04-18
غوتيريش يدين استهداف "اليونيفيل" في لبنان
16:19 | 2026-04-18
لبحث تداعيات حرب الشرق الأوسط.. قائد فيلق القدس في بغداد
16:15 | 2026-04-18
الحرس الثوري يقصف مواقع في كردستان العراق.. وحالة تأهب على الحدود
16:01 | 2026-04-18
في الجنوب.. هكذا قُتل جنديّ إسرائيليّ
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
بعد 48 عاماً في خدمة الأذان.. رحيل مؤذن الأقصى الشيخ ناجي القزاز
16:59 | 2026-04-18
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
مادونا تفاجئ "كوتشيلا" بعودة بعد 20 عاماً.. وتُشعل المسرح مع سابرينا كاربنتر (فيديو)
16:44 | 2026-04-18
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
بشعر أشقر.. شاهدوا آخر إطلالة لزوج الفنانة أصالة
15:08 | 2026-04-18
