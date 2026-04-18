فيدان: انسحاب أميركي "غير منسق" من أمن أوروبا سيكون مدمراً

حذر هاكان فيدان السبت من أن أي انسحاب أميركي من "البنية الأمنية الأوروبية"، حتى لو كان جزئياً، قد يكون "مدمراً للغاية" إذا جرى دون تنسيق مسبق.



وقال فيدان خلال جلسة نقاشية في منتدى أنطاليا للدبلوماسية جنوب : "نناقش بشكل مكثف كيفية إدارة آثار انسحاب من البنية الأمنية الأوروبية أو التخفيف من تلك الآثار"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.



وتأتي تصريحات الوزير التركي في ظل تهديدات سابقة للرئيس الأميركي بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك عقب رفض الأعضاء إرسال سفن لفتح مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب. وتزامن ذلك مع خلافات أوسع أشعلها إعلان رغبته في الاستحواذ على غرينلاند.



وانتقد فيدان، الذي تُعد بلاده عضواً في "الناتو" دون ، تصرف دول التكتل داخل الحلف "وكأنها ناد منفصل" يتخذ قراراته بشكل أحادي حتى لو تعارضت مع موقف الحلف العام.



ودعا الوزير أعضاء الحلف إلى استثمار القمة المرتقبة في أنقرة خلال تموز المقبل لإعادة ضبط العلاقات مع ترامب وواشنطن، مع التحسب في الوقت ذاته لاحتمال تقليص الانخراط الأميركي.



