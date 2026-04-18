فيدان: انسحاب أميركي "غير منسق" من أمن أوروبا سيكون مدمراً

18-04-2026 | 15:31
فيدان: انسحاب أميركي غير منسق من أمن أوروبا سيكون مدمراً
فيدان: انسحاب أميركي غير منسق من أمن أوروبا سيكون مدمراً photos 0
حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت من أن أي انسحاب أميركي من "البنية الأمنية الأوروبية"، حتى لو كان جزئياً، قد يكون "مدمراً للغاية" إذا جرى دون تنسيق مسبق.

وقال فيدان خلال جلسة نقاشية في منتدى أنطاليا للدبلوماسية جنوب تركيا: "نناقش بشكل مكثف كيفية إدارة آثار انسحاب الولايات المتحدة من البنية الأمنية الأوروبية أو التخفيف من تلك الآثار"، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وتأتي تصريحات الوزير التركي في ظل تهديدات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك عقب رفض الأعضاء الأوروبيين إرسال سفن لفتح مضيق هرمز بعد اندلاع الحرب. وتزامن ذلك مع خلافات أوسع أشعلها إعلان ترامب رغبته في الاستحواذ على غرينلاند.

وانتقد فيدان، الذي تُعد بلاده عضواً في "الناتو" دون الاتحاد الأوروبي، تصرف دول التكتل الأوروبي داخل الحلف "وكأنها ناد منفصل" يتخذ قراراته بشكل أحادي حتى لو تعارضت مع موقف الحلف العام.

ودعا الوزير أعضاء الحلف إلى استثمار القمة المرتقبة في أنقرة خلال تموز المقبل لإعادة ضبط العلاقات مع ترامب وواشنطن، مع التحسب في الوقت ذاته لاحتمال تقليص الانخراط الأميركي.
مواضيع ذات صلة
"انسحاب القوات الأميركيّة من أوروبا".. ماذا يعني؟
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي: لهذا السبب سيكون إحتلال إسرائيل لجنوب لبنان من مصلحة "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر لـ "يسرائيل هيوم": لا انسحاب من لبنان قبل إزالة تهديد حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب لصحيفة "تيلغراف": ندرس بقوة انسحاب الولايات المتحدة من حلف الناتو
lebanon 24
Lebanon24
19/04/2026 08:25:27 Lebanon 24 Lebanon 24

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-04-19
Lebanon24
16:57 | 2026-04-18
Lebanon24
16:57 | 2026-04-18
Lebanon24
16:19 | 2026-04-18
Lebanon24
16:15 | 2026-04-18
Lebanon24
16:01 | 2026-04-18
