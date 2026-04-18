عربي-دولي
لإنهاء حرب الشرق الأوسط.. طهران تدرس "مقترحات جديدة"
Lebanon 24
18-04-2026
|
15:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
إيران
السبت أنها تتفحص مقترحات "جديدة" تلقتها من
الولايات المتحدة
عبر الوساطة الباكستانية، دون أن تصدر رداً رسمياً عليها بعد.
ونقلت وكالة "إرنا" عن بيان للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي قوله: "في الأيام الأخيرة، ومن خلال زيارة
قائد الجيش
الباكستاني
، عرضت مقترحات جديدة تنظر فيها
طهران
حالياً".
وأكد الجيش الباكستاني في بيان أن قائده
عاصم منير
اختتم زيارة دامت ثلاثة أيام إلى
العاصمة الإيرانية
، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين والمفاوضين، في إطار ما وصفه بـ"عزم باكستان الراسخ على تيسير التوصل إلى تسوية تفاوضية".
وتأتي هذه التطورات قبيل جولة ثانية مرتقبة من المحادثات بين
واشنطن
وطهران في إسلام آباد خلال الأسبوع المقبل، بعد جولة أولى لم تسفر عن اتفاق. (سكاي نيوز)
