لإنهاء حرب الشرق الأوسط.. طهران تدرس "مقترحات جديدة"

أعلنت السبت أنها تتفحص مقترحات "جديدة" تلقتها من عبر الوساطة الباكستانية، دون أن تصدر رداً رسمياً عليها بعد.



ونقلت وكالة "إرنا" عن بيان للأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي قوله: "في الأيام الأخيرة، ومن خلال زيارة ، عرضت مقترحات جديدة تنظر فيها حالياً".



وأكد الجيش الباكستاني في بيان أن قائده اختتم زيارة دامت ثلاثة أيام إلى ، التقى خلالها عدداً من كبار المسؤولين والمفاوضين، في إطار ما وصفه بـ"عزم باكستان الراسخ على تيسير التوصل إلى تسوية تفاوضية".



وتأتي هذه التطورات قبيل جولة ثانية مرتقبة من المحادثات بين وطهران في إسلام آباد خلال الأسبوع المقبل، بعد جولة أولى لم تسفر عن اتفاق. (سكاي نيوز)



