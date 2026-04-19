بكين "الوسيط الصامت".. كيف تتجنب الصين "فخ" الحرب الإيرانية؟

أفادت صحيفة " بوست" بأن تبنت نهجاً دبلوماسياً حذراً منذ اندلاع الحرب الأميركية على ، حيث تموضعت كـ"وسيط من خلف الكواليس" لتجنب التورط المباشر في صراع ذي كلفة استراتيجية مرتفعة، مع الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها بين طهران وواشنطن.



دبلوماسية الحذر والتموضع الخفي

أشار التقرير إلى أن بكين التزمت صمتاً لافتاً في الأسابيع الأولى للحرب، ولم تصدر مواقف تصعيدية حتى بعد مقتل المرشد علي خامنئي وتولي نجله مجتبى الخلافة. ويعكس هذا التوجه إدراكاً صينياً بأن قيادة المنطقة قد تتحول إلى "عبء استراتيجي" أو فخ تحاول تجنبه، مفضلةً تقديم نفسها كقوة تدعم التهدئة دون تحمل كلفة القيادة العلنية للمسارات التفاوضية.



انتقاد الحصار وأمن الطاقة

رغم حذرها، انتقدت بكين الحصار البحري لمضيق هرمز ووصفته بـ"الخطير وغير المسؤول"، محذرة من تقويض وقف إطلاق النار الهش. وينبع هذا الموقف من حسابات اقتصادية بحتة؛ إذ تُعد الصين أكبر مستورد للنفط ، وتخشى من اضطراب التجارة العالمية وارتفاع تكاليف الطاقة، رغم امتلاكها احتياطيات استراتيجية ضخمة.



أدوات الوساطة والتحرك غير المباشر

تعتمد الصين في جهود التهدئة على أدوات غير مباشرة، منها التنسيق مع باكستان لدعم مبادرات وقف إطلاق النار، وطرح مبادرة من خمس نقاط تضمن حرية الملاحة في هرمز. وفي المقابل، نفت بكين رسمياً تقارير تحدثت عن تقديم دعم تقني أو دفاعي لإيران، حرصاً منها على عدم إثارة غضب واشنطن قبيل القمة المرتقبة بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد .



الفيتو والمعضلة الاستراتيجية

استخدمت الصين، بالتعاون مع ، حق النقض "الفيتو" في ضد مشروع قرار لإعادة فتح مضيق هرمز، معتبرة أن النص يتجاهل جذور الأزمة. وخلصت الصحيفة إلى أن بكين تواجه "معضلة استراتيجية"؛ فهي تحاول الفصل بين ملف الحرب وعلاقاتها التجارية مع واشنطن، مفضلةً الاستمرار في دور "الوسيط الصامت" الذي يمنحها هامش مناورة واسعاً دون الانزلاق إلى قيادة مباشرة للنزاع.

