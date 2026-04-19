10 أسماء بارزة… من يقود إيران فعليًا من خلف الستار؟

كشفت تقارير استخباراتية في تل أبيب عن وجود انقسامات عميقة داخل بنية القيادة ، عقب اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، مشيرة إلى أن نجله مجتبى خامنئي يواجه صعوبات كبيرة في تثبيت موقعه كخلف له، ما دفع النظام إلى العمل ضمن "مراكز قرار متفرقة" من دون قيادة موحّدة حاسمة، بحسب تقرير صادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، الذي تحدّث عن بروز "شخصيات محورية" تتولى إدارة المشهد حالياً.



ووفق ما أورده موقع "واللا"، يبرز التقرير تباين حاد في المواقف بين المتشدد داخل الحرس الثوري، وبين أوساط براغماتية وإصلاحية تدفع باتجاه تسويات سريعة مع الغرب، إلا أن الصراع على النفوذ، بحسب التقييمات، يعرقل أي تقدّم فعلي.

وتشير التقديرات إلى أن حالة عدم وضوح الموقف الإيراني تُربك خلال مسار التفاوض، في وقت يواجه فيه كبار المسؤولين في طهران صعوبة في بلورة سياسات موحّدة أو التوصل إلى تسويات متفق عليها.

وترجع هذه الاضطرابات، وفق التقرير، إلى غياب المرشد الأعلى الذي كان يمسك بمفاصل القرار النهائي، وهو ما لم يتمكن مجتبى خامنئي من تعويضه حتى الآن، بحسب قراءات تل أبيب.

كما لفتت إلى أن مجتبى خامنئي، الذي وُصف في التقرير العسكري بـ"القائد الغائب"، يفتقر إلى الحضور الكاريزمي، رغم ما قيل عن اختياره من قبل عدد من رجال الدين بدفع من الحرس الثوري.

وختمت التقارير بأن عملية انتقال السلطة داخل النظام الإيراني ما زالت تواجه تعقيدات متزايدة، مع تصاعد الخلافات الداخلية التي لم تصل بعد إلى ذروتها.

أظهرت تقديرات استخباراتية إسرائيلية إعادة رسم خريطة مراكز القوة داخل إيران، خاصة بعد العمليات التي نُسب تنفيذها إلى والولايات المتحدة، واضعة مجتبى خامنئي في صدارة هذه المنظومة، مع الإشارة إلى اعتماده على العمل غير العلني، واستناده إلى دعم الحرس الثوري لضمان استمرار نفوذ العائلة في إدارة الحكم.تصفه التقديرات الإسرائيلية بأنه شخصية مثيرة للجدل تتجنب الظهور الإعلامي ولا تمتلك أي حضور علني موثق. ويُقال إنه يعتمد على شبكات داخل الحرس الثوري لتعزيز موقعه، وسط اعتقاد داخل دوائر عسكرية إسرائيلية بأن غيابه العلني مرتبط باعتبارات أمنية خشية الاستهداف.يأتي في المرتبة الثانية، وهو الرئيس السابق لاستخبارات الحرس الثوري ومستشار حالي. ويُعد من أبرز المقربين من مجتبى خامنئي، ويمثل التيار المتشدد الرافض لأي تسويات مع الغرب، معتبرًا أن التنازل في هذا السياق يشكل تهديدًا وجوديًا.الأسبق وقائد سابق لفيلق القدس، ويتولى حاليًا موقعًا قياديًا في الحرس الثوري. ويُنظر إليه كأحد أبرز ممثلي النهج الأمني العملياتي المرتبط بتثبيت نفوذ ما يُعرف بـ"محور "، مع تمسك واضح بخطاب متشدد.رئيس مجلس الشورى، ويُصنف ضمن التيار البراغماتي. تشير التقديرات إلى أنه يركز على البعد الاقتصادي ومحاولة تفادي انهيار داخلي، رغم اضطراره لموازنة علاقاته مع التيارات المتشددة داخل النظام.رئيس مكتب المرشد الأعلى، ويُعتبر حلقة وصل مركزية في إدارة العلاقة بين مجتبى خامنئي وباقي مراكز القرار، مع دور محوري في ضبط التوازنات بين الفصائل المختلفة.يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، وله خلفية عسكرية سابقة. ويُنظر إليه كشخصية تسعى للجمع بين الاعتبارات الأمنية ومتطلبات استقرار الدولة.الرئيس الإيراني، ويُصنّف ضمن التيار الإصلاحي المعتدل. تدفع مقاربته باتجاه تخفيف وتحسين العلاقات الخارجية، لكنه يواجه قيودًا سياسية وضغوطًا من مراكز القوة التقليدية، إلى جانب معارضة داخلية حادة من أطراف متشددة.، ويمتلك خبرة في ملف الاتفاق النووي. يُنظر إليه كدبلوماسي يسعى لصياغة تسويات مع الغرب دون تقديم صورة انكسار سياسي لإيران.يُدرج ضمن ما تصفه التقديرات الإسرائيلية بـ"دوائر التأثير الخفي"، مع دور مرتبط بالأجهزة الاستخباراتية وشبكات دينية قريبة من محيط مجتبى خامنئي، ويُتهم بتعزيز الفكر المتشدد داخل بنية النظام.مسؤول أمني رفيع يرتبط بمفاصل حساسة في صنع القرار، ويُعتبر وفق هذه التقديرات حلقة وصل أساسية في إدارة الملفات الأمنية الداخلية والخارجية، خصوصًا في مرحلة ما بعد الضربات التي طالت البنى العسكرية والأمنية.وتخلص التقديرات إلى أن غياب مركز قرار موحّد داخل النظام الإيراني أدى إلى حالة من التوتر بين هذه الأجنحة، وسط تراجع الثقة المتبادلة، وتزايد احتمالات الصراع على النفوذ مع اقتراب مرحلة إعادة ترتيب موازين السلطة.