لقاء رئيس بيلاروس بالرئيس ترامب مرهون باتفاق شامل

قال الرئيس البيلاروسي ، إنه سيكون مستعداً للقاء نظيره الأميركي فور إعداد "اتفاق كبير" بين البلدين.

وأضاف لوكاشينكو: "مستعدون لإبرام اتفاق، لكن يتعين إعداده بطريقة تخدم مصالح كل ومينسك".

ولفت إلى أن مينسك "تكيفت مع الغربية، وأن أي اتفاق محتمل مع لا بد أن يتجاوز مجرد تخفيف العقوبات".

وقال: "لدينا قضايا أخرى عدة يتعين حلها وهو محور الاتفاق الكبير، وبمجرد الانتهاء من هذا الأمر على مستوى أدنى، سنكون مستعدين للاجتماع مع وتوقيع الاتفاق"، لكنه لم يحدد هذه .