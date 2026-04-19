لقاء رئيس بيلاروس بالرئيس ترامب مرهون باتفاق شامل

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه سيكون مستعداً للقاء نظيره الأميركي دونالد ترمب فور إعداد "اتفاق كبير" بين البلدين.
وأضاف لوكاشينكو: "مستعدون لإبرام اتفاق، لكن يتعين إعداده بطريقة تخدم مصالح كل من واشنطن ومينسك".
ولفت إلى أن مينسك "تكيفت مع العقوبات الغربية، وأن أي اتفاق محتمل مع واشنطن لا بد أن يتجاوز مجرد تخفيف العقوبات".
وقال: "لدينا قضايا أخرى عدة يتعين حلها وهو محور الاتفاق الكبير، وبمجرد الانتهاء من هذا الأمر على مستوى أدنى، سنكون مستعدين للاجتماع مع ترمب وتوقيع الاتفاق"، لكنه لم يحدد هذه القضايا.