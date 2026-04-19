النائب الأول للرئيس الإيراني: المواقف الأميركية متقلبة

أكد النائب الأول للرئيس ، ، أن فريق بلاده المفاوض “يدافع بشجاعة عن المصالح الوطنية”، مشدداً على ضرورة دعمه من قبل جميع الجهات في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن مواقف الطرف الأميركي في المفاوضات تتسم بالتقلب، موضحاً أنه “يلجأ إلى التهدئة تحت الضغط، قبل أن يعود إلى نهج متشدد”، على حد تعبيره.

وفي سياق متصل، شدد المسؤول الإيراني على أن بلاده ستحافظ على إنجازاتها، لافتاً إلى أن إدارة والرقابة عليه يجب أن تكون بيد .

وأضاف أن تولي إدارة المضيق من شأنه تقليص تأثير ، معتبراً أنه “لن تكون هناك حاجة لانتظار رفعها، إذ ستصبح عملياً بلا أثر” في حال تحقق ذلك.