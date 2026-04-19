تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

دلافين وروبوتات وألغام.. هكذا تستعد أميركا لمعركة مضيق هرمز!

19-04-2026 | 12:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أرسلت البحرية الأميركية روبوتات غير مأهولة لتطهير مضيق هرمز من الألغام، في ظل تجدّد التوتر في هذا الممر المائي الحيوي، بعدما تراجعت إيران عن قرار فتحه الذي استمر يوماً واحداً فقط، وسط تقارير عن خلافات حادة داخل القيادة في طهران.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن معطيات جديدة بشأن الانقسامات داخل القيادة الإيرانية في التعامل مع أزمة مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي "لم ينسّق مع المؤسسة العسكرية قبل إعلانه فتح المضيق".

وأثار إعلان عراقجي بشأن فتح المضيق يوم الجمعة غضباً واسعاً لدى القيادات العسكرية، ولا سيما في صفوف الحرس الثوري، الذي أعاد إغلاق الممر البحري بعد يوم واحد، بالتزامن مع إطلاق النار على سفينتين مدنيتين على الأقل.

وبحسب ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مصادر، فإن حالة "الإرباك" داخل إيران تعود إلى خلافات داخلية عميقة داخل القيادة، إلى جانب الصعوبات الكبيرة التي يواجهها النظام في الحفاظ على قنوات اتصال فعالة.

وبعد حرب الخمسين يوماً، تعرضت القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية لضربات أميركية وإسرائيلية مؤثرة طالت هيكل القيادة، ما ساهم في تعميق التباين بين التصريحات الدبلوماسية والتحركات العسكرية على الأرض، وفق الصحيفة.


التهديد "غير واضح"

في عمق مضيق هرمز، لا يزال حجم الخطر الناتج عن الألغام التي زرعتها إيران غير واضح بالكامل، في وقت دفعت فيه البحرية الأميركية بروبوتات غير مأهولة لتطهير هذا الممر المائي الحيوي.

وتعتمد الولايات المتحدة في عمليات إزالة الألغام على تقنيات متطورة غير مأهولة للحد من المخاطر على البحارة، وتشمل هذه الأنظمة المركبة السطحية المشتركة غير المأهولة التي تنتجها شركة RTX، والمزوّدة بنظام السونار العائم AQS-20، إلى جانب الغواصات المسيّرة MK18 Mod 2 Kingfish وKnifefish التابعة لشركة General Dynamics.

وتملك هذه الأنظمة قدرة عالية على مسح قاع البحر ورصد الألغام بدقة، كما يمكنها تنفيذ دوريات ضمن ممرات بعرض 100 قدم، فيما يمكن إطلاق الغواصات المسيّرة من قوارب صغيرة لإجراء عمليات مسح منتظمة من دون تعريض أي بحّار للخطر.

ويبقى الخوف من التعرّض لهجمات العامل الأبرز الذي يقيّد حركة السفن، في ظل تصريحات أميركية متباينة بشأن عدد الألغام ومستوى التهديد الذي تمثله. لكن محللين عسكريين يرون أن إزالة هذه الألغام تمثل شرطاً أساسياً لإعادة فتح الممر الملاحي أمام السفن، بدلاً من اضطرارها إلى استخدام الطرق الإيرانية الأبطأ والأكثر ازدحاماً.

وتزداد أهمية الطائرات المسيّرة البحرية، سواء كانت سفناً سطحية أو غواصات غير مأهولة، ضمن قدرات البحرية الأميركية لمكافحة الألغام، خصوصاً مع إحالة كاسحات الألغام التقليدية إلى التقاعد. وتعتمد هذه الوسائل على تقنيات السونار لمسح قاع البحر والكشف عن الألغام من دون تعريض البحارة للمخاطر.

مزيج القدرات

وقال مسؤول دفاعي أميركي إن الجيش يعتمد على مزيج من القدرات المأهولة وغير المأهولة في عمليات إزالة الألغام، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل إضافية مرتبطة بالجانب العملياتي.

ورغم تراجع قدرات البحرية الأميركية في مجال كشف الألغام خلال السنوات الماضية، فإنها لا تزال تمتلك خيارات متعددة تشمل المروحيات، وسفن القتال الساحلية، وحتى الدلافين المدرّبة ضمن برنامج الثدييات البحرية، إلى جانب الطائرات المسيّرة.

وبحسب محللين عسكريين، يمكن للجيش تنفيذ مسح أولي للألغام بسرعة نسبية داخل حدود المضيق، على أن تُرسل لاحقاً موجة ثانية من الروبوتات البحرية لتفجير الألغام أو تدميرها عن بُعد بعد تحديد مواقعها.

ومن المتوقع أن تبدأ القوافل العسكرية بحماية ما بين 5 و10 سفن فقط في كل مرة، مقارنة بنحو 130 سفينة كانت تعبر يومياً قبل التصعيد، فيما يبقى تطهير المضيق تحدياً لوجستياً كبيراً لقوة بحرية تواجه ضغوط انتشار طويلة، خصوصاً أن عدد سفنها يبلغ حالياً نحو 292 سفينة فقط، مقارنة بأكثر من 500 سفينة في ثمانينيات القرن الماضي.

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الحرس الثوري

الإيرانية

دبلوماسي

الإيراني

الكشف عن

إسرائيل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24