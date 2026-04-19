عشية مباحثات واشنطن وطهران.. إجراءات أمنية مشددة في باكستان

شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأحد، تشديدا ملحوظا في الإجراءات الأمنية، بحسب ما أفاد صحفيون في ، عشية جولة جديدة محتملة من المباحثات بين وإيران.

Advertisement

وتزامن ذلك مع تصريح الرئيس الأميركي عبر منصته ، أن وفدا أميركيا سيصل إلى إسلام آباد الاثنين لإجراء محادثات بشأن . ولم يصدر بعد أي إعلان رسمي بهذا الشأن من باكستان.وعقد الطرفان مباحثات مطوّلة في نهاية الأسبوع الماضي سعيا لوضع حد نهائي للحرب في ، من دون أن يتم التوصل الى اتفاق.وأعلنت السلطات الباكستانية الأحد إغلاق طرق وفرض قيود على حركة المرور في أنحاء العاصمة الباكستانية، وكذلك في مدينة روالبندي المجاورة.ورصد مراسلو فرانس برس حراسا مسلحين ونقاط تفتيش قرب عدد من الفنادق، ولا سيما وسيرينا حيث أجريت جولة المحادثات الأسبوع الماضي.