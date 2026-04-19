الخارجية الإيرانية: الحصار الأميركي "انتهاك" للهدنة

اعتبرت الخارجية أن الحصار البحري الأميركي يشكل انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في الثامن من نيسان.

وقال المتحدث باسم الخارجية، بقائي، في منشور على حسابه في "إكس" اليوم الأحد "إن ما تصفه بالحصار المفروض على الموانئ الإيرانية أو سواحلها لا يُعدّ انتهاكاً لوقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة باكستان فحسب، بل إجراء غير قانوني أيضاً وجريمة قائمة بذاتها".



كما اعتبر أن هذا الحصار "ينتهك المادة 2(4) من ميثاق ، ويشكّل عملًا عدوانيًا بموجب المادة 3 (ج) من قرار للأمم المتحدة رقم 3314 لعام 1974، الذي ينص صراحة على أن حصار موانئ دولة ما أو سواحلها يُعد من أعمال العدوان".