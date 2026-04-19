تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
عربي-دولي
مسؤولون إيرانيون: قد يكون هناك إعلان مشترك لتمديد وقف النار
Lebanon 24
19-04-2026
|
12:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
شفت مصادر إيرانية مطّلعة على المفاوضات أن وفداً إيرانياً سيصل إلى باكستان الثلاثاء لإجراء محادثات مع
الولايات المتحدة
.
كما أضافت المصادر اليوم الأحد أنه من المتوقع أن يكون الفريق
الإيراني
المفاوض هو نفسه الذي شارك في الجولة السابقة، والذي ضمّ
وزير الخارجية
عباس عراقجي ورئيس
البرلمان
محمد باقر قاليباف، وفق ما نقلت شبكة "
سي إن
إن".
إعلان رمزي مشترك
إلى ذلك، أوضحت المصادر أن الإيرانيين يتوقعون صدور إعلان رمزي مشترك الأربعاء المقبل لتمديد وقف إطلاق النار. وأضافت أنه في حال سارت الأمور بسلاسة، وإذا وافق الرئيس الأميركي على التوجه إلى إسلام آباد، فإن
الرئيس الإيراني
سيذهب أيضا، وستُعقد "قمة رئاسية مشتركة" يتم خلالها توقيع "إعلان إسلام أباد" المشترك.
لا تأكيد إيرانياً رسمياً
في المقابل لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من
طهران
بشأن سفر المفاوضين إلى إسلام أباد، وذلك بعد إعلان
ترامب
إرساله وفداً.
إلا أن مصدر إيراني آخر أشار إلى أن "
إيران
لم تتخذ قرارا بعد بإرسال وفد التفاوض إلى باكستان "في ظل استمرار الحصار البحري الأميركي"، وفق ما نقلت
وكالة تسنيم
.
الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني
وزير الخارجية
رئيس البرلمان
وكالة تسنيم
يوم الأحد
البرلمان
الإيراني
تابع
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24