حماس تبحث بالقاهرة استكمال المرحلة الأولى

أعلنت حركة ، الأحد، أنها أجرت سلسلة لقاءات مع وسطاء وأطراف فلسطينية في خلال الأسبوع الماضي، لبحث سبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في .





وذكرت الحركة في بيان، أنها تعاملت بإيجابية مع الحوارات التي جرت، مؤكدة استمرار التواصل مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق يضع حدا للأوضاع الإنسانية في القطاع، ويمهد لانسحاب القوات وبدء عملية .



واتهمت حماس بعدم الالتزام بمعظم تعهداتها ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرة إلى ما وصفته بـ"خروقات يومية"، ولم يصدر تعليق فوري من الجانب على هذه الاتهامات.

وأكدت الحركة ضرورة تنفيذ بنود المرحلة الأولى بشكل كامل، باعتبار ذلك شرطا للانتقال إلى مناقشة قضايا المرحلة الثانية.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها أطراف إقليمية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحديات تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وترتيبات الانسحاب العسكري.



وكان اتفاق لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، ويتضمن مراحل متعددة تشمل تبادل محتجزين وإدخال مساعدات إنسانية، وصولا إلى ترتيبات أوسع تتعلق بنزع سلاح حركة حماس، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار ومستقبل .